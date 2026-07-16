Begoña Gómez entrega al jutge Peinado els bitllets del viatge a Londres
Juan José Fernández
"S’aporten els bitllets d’anada a Londres i de tornada des de Brístol", diu l’escrit que l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, advocat de Begoña Gómez, ha entregat al jutjat madrileny que regeix el jutge Juan Carlos Peinado. La representació lletrada de la dona del president del Govern els ha aportat aquest dimecres, dins del termini que va donar el magistrat, com a prova que, efectivament, Gómez va viatjar al Regne Unit el cap de setmana passat complint la raó per la qual havia demanat una suspensió de la retirada cautelar del passaport i de la prohibició de sortir d’Espanya.
El president de Govern, la seva dona i uns familiars van viatjar el cap de setmana passat al Regne Unit per assistir a la graduació d’una de les seves filles. Peinado havia donat aquest dilluns a Begoña Gómez cinc dies de termini perquè acredités davant el jutjat que havia viatjat i que ho havia fet per a la raó per la qual havia sol·licitat l’excepció de la mesura cautelar. El jutge formulava l’exigència perquè no havia vist segells del control britànic de fronteres al passaport que Begoña Gómez havia tornat, personalment, diumenge al jutjat.
En el mateix escrit enviat al jutge, Begoña Gómez protesta a través del seu lletrat pel fet que es vegi instada a demostrar la "inexistència d’una conducta delictiva que ningú ha acreditat". L’escrit li recorda al jutge a les seves súpliques que "la càrrega d’acreditar la comissió del delicte [...] correspon en exclusiva a l’acusació".
Els segells físics
L’escrit de Begoña Gómez i el seu advocat li recorden al jutge que "el Regne Unit ha suprimit l’estampació de segells físics als passaports en el marc del seu sistema fronterer digital", per la qual cosa no hi pot haver reflex físic al passaport del pas per la frontera.
La dona del president del Govern suggereix al jutge Peinado, si no la creu, que demani a la UK Border Force (guàrdia de fronteres del Regne Unit) amb una rogatòria internacional els registres digitals d’entrada i sortida al Regne Unit.
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