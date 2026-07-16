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Brussel·les subratlla que la seguretat ferroviària és competència dels estats membres després de Gelida i Adamuz

La Comissió Europea reconeix que els sinistres poden generar dubtes, però defensa la fiabilitat del ferrocarril

El tren accidentat al gener per la caiguda d’un mur a Gelida

El tren accidentat al gener per la caiguda d’un mur a Gelida / JORDI PUJOLAR/ ACN

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Arnau Planellas

Brussel·les

La Comissió Europea ha remarcat aquest dijous que la responsabilitat de garantir la seguretat ferroviària correspon principalment als estats membres, després dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz del passat mes de gener. En una compareixença al comitè de Peticions del Parlament Europeu, representants de l'executiu comunitari han lamentat la pèrdua de vides i han reconegut que els dos sinistres poden afectar la confiança en el tren, però han defensat que les dades mostren una evolució "positiva" de la seguretat ferroviària. En aquest sentit, Brussel·les ha recordat que la mitjana d'accidents ferroviaris greus a la Unió Europea ha passat de cinc anuals a finals dels anys noranta a un des del 2020.

En la intervenció a l'Eurocambra, l'executiu comunitari ha recordat que segueix "de prop" la investigació dels accidents de Gelida i Adamuz i ha subratllat que "actuarà" si ho considera necessari.

La Comissió Europea també ha recordat que la directiva europea sobre seguretat ferroviària atribueix als estats membres la supervisió del sistema, mentre que els gestors de les infraestructures i les empreses ferroviàries són responsables d’aplicar les mesures necessàries per controlar els riscos.

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Brussel·les ha remarcat que no investiga directament els accidents perquè és una tasca que correspon als organismes nacionals independents. Tot i això, l'Agència Ferroviària Europea està prestant assistència tècnica a petició de l'organisme espanyol encarregat de la investigació.

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