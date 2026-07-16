Els fiscals confirmen que van informar García Ortiz de les seves reunions
Pedraz mira de desxifrar la relació del fiscal general amb la ‘lampista’ socialista
Juan José Fernández
El risc que certs detalls poguessin acabar anul·lant les investigacions judicials del cas hidrocarburs va ser l’ham elegit per l’advocat Jacobo Teijelo i Leire Díez per aconseguir una entrevista amb alts càrrecs de la Fiscalia. És part del que han explicat aquest dimecres els fiscals Diego Villafañe i Beatriz López al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de corrupció suposadament ordida als voltants del PSOE. Els dos fiscals han sigut citats pel jutge Pedraz aquest dimecres – en el mateix matí en què ha comparegut la presidenta del PSOE, Cristina Narbona– perquè li comptessin, en qualitat de testimonis, en què van consistir les reunions que van mantenir amb Leire Díez i l’advocat –que també assistia a Santos Cerdán– el 2025. Pedraz prova de desentranyar fins a quin punt la maquinadora socialista va utilitzar la Fiscalia General i al seu dirigent, l’avui inhabilitat Álvaro García Ortiz, per als seus intents d’entorpir l’avenç de causes que afecten el partit socialista i l’entorn del president del Govern.
La pregunta clau del cas és com van aconseguir Díez i Teijelo que muntessin les cites i els atenguessin aquests alts càrrecs de la Fiscalia General o si hi va haver intervenció del llavors fiscal general García Ortiz perquè atenguessin l’ordidora de la trama. Davant el jutge Pedraz, Villafañe i López van admetre els contactes amb Leire Díez. També van explicar al jutge que van informar el fiscal general d’aquestes converses. Després d’informar-lo, segons la seva versió, García Ortiz els va dir que no hi havia contingut en el que estava explicant Teijelo –a qui la Guàrdia Civil atribueix un paper com a canalitzador de fons del PSOE per sufragar els moviments de la trama– i que no seguissin per aquest camí.Villafañe i López no van actuar pel seu compte, segons han confirmat aquest dimecres a Pedraz. Al jutge li han admès els contactes amb Leire Díez. Villafañe va estar en tots, i López va estar en una d’aquestes reunions.
Des de la Fiscalia General no es va negar en cap moment que Álvaro García Ortiz conegués aquestes trobades. La versió que transcendeix avui a l’Audiència Nacional és una expansió de la ja oferta al seu dia des de la Fiscalia General de l’Estat. Els dos fiscals que han comparegut com a testimonis no havien donat una versió pública personal d’aquestes trobades, ni sobre com és que Leire Díez i el seu lletrat podien arribar tan alt simplement trucant a la porta. Des de la Fiscalia General es va afirmar que, després de les trobades, "cap dels dos fiscals va rebre cap indicació" d’Álvaro García Ortiz, llavors fiscal general de l’Estat, ni es va portar a terme "cap actuació posteriorment per la fiscalia".
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