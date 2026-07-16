Estats Units vol saber si els seus militars son prou virils: exigirà proves de testosterona als majors de 30 anys
El secretari de Defensa del país Pete Hegseth diu que "es tracta de restaurar i optimitzar les capacitats naturals"
Agències
El secretari de Defensa dels Estats Units va anunciar dimecres que el personal militar de 30 anys o més se sotmetrà a proves per detectar una possible deficiència de testosterona com a part dels controls mèdics anuals.
"No és cap secret científic que, a mesura que envellim, els nivells de testosterona disminueixen de manera natural", va dir Pete Hegseth en un vídeo publicat al seu compte d'X, acompanyat del text "el Departament de Guerra de l'Alta T".
"No es tracta d'una millora artificial; es tracta de restaurar i optimitzar les capacitats naturals, protegir la longevitat i garantir que disposen de la base biològica necessària per mantenir la capacitat de combat", va afirmar.
Els mateixos militars decidiran si reben el tractament recomanat, va afegir. També va indicar que els menors de 30 anys podran sotmetre's a la prova si així ho desitgen.
El cap del Pentàgon va utilitzar termes de gènere neutre en anglès, com ara "warfighters" ("combatents"), i no va especificar si l'examen i l'opció de tractament també inclouran les dones, els nivells de testosterona de les quals també disminueixen amb l'edat.
Consultat sobre aquesta qüestió, el Pentàgon va declarar que "no tenim res a afegir més enllà del vídeo del secretari".
"Estàndards masculins"
La testosterona és la principal hormona sexual masculina i una presència insuficient d'aquesta hormona a l'organisme pot provocar fatiga, pèrdua del desig sexual, de massa muscular i de densitat òssia, així com canvis d'humor, manca de concentració i tendència a la depressió i l'ansietat.
Des de la seva arribada al fins ara anomenat Departament de Defensa, Hegseth, extertulià de la cadena Fox News, ha recuperat el nom de Departament de Guerra, ha exigit "estàndards masculins" per a les Forces Armades, ha criticat la presència de dones a les seves files i ha retirat l'acreditació al Pentàgon a la majoria de corresponsals.
Segons dades del Departament de Treball, només entre el 10% i el 15% del més d'un milió de persones classificades com a personal militar treballen en funcions de combat, mentre que una amplíssima majoria exerceix tasques de suport logístic i administratiu, d'atenció sanitària, de construcció o de reparació.
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