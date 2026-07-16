Reunió del PPE a Madrid
Feijóo endureix l’atac contra Sánchez davant la dreta europea
El líder del PP afirma que la democràcia a Espanya està "debilitada" i assegura que frenarà el "populisme" a les urnes
Miguel Ángel Rodríguez
Sense voler acusar directament Pedro Sánchez, però deixant clar a qui tenia al cap, Alberto Núñez Feijóo ha enumerat aquest dimecres els trets per "reconèixer un autoritari", una llista de característiques que coincideixen, una per una, amb les crítiques que li sol fer al president del Govern: desconfiar dels jutges, menysprear el Parlament, témer a les urnes... Tot això davant un auditori en el qual hi havia líders internacionals del Partit Popular Europeu i als quals ha avisat que Espanya "pateix una democràcia debilitada".
En el primer Libertas Forum, organitzat a Madrid pel PPE, Feijóo ha fet una crida a defensar les democràcies liberals dels "populistes i autoritaris". Però, ¿qui són? "Els proposo un joc –ha arrencat el líder popular espanyol–. Per reconèixer un autoritari no fa falta preguntar-li què pensa, n’hi ha prou amb observar què intenta controlar: si desconfia dels jutges, si menysprea les majories parlamentàries quan no l’afavoreixen, si substitueix el mèrit i esforç per la dependència estatal, si qüestiona la independència de les institucions, i si tem les urnes si no li assegura el poder, no busquin més. Això és un president autoritari", ha sentenciat.
Ni una menció a Sánchez, però a ningú se li escapa que totes les característiques que ha enumerat formen part del repertori habitual de retrets al cap de l’Executiu del president del PP. L’abril del 2024, Feijóo ja va acusar Pedro Sánchez de tenir un "tic autoritari" inèdit "des de Franco". En aquesta ocasió ho ha fet davant del president del PPE, Manfred Weber, o el vice primer ministre d’Itàlia, Antonio Tajani, entre altres participants.
"El canvi és a prop"
Ha sigut tot seguit quan Feijóo ha admès que els parla "des de la tranquil·litat de qui ja no pateix aquests dolents", sinó al revés. "Els rebo en una Espanya que també pateixi una democràcia debilitada, agredida des de les més altes instàncies que l’haurien de defensar", ha afirmat. Davant aquest escenari, ha assegurat que el PP no està "paralitzat". "Espanya, més aviat que tard, s’incorporarà al despertar democràtic que permeti reconstruir les nostres institucions, les nostres llibertats individuals i les nostres aliances històriques. El canvi a Espanya és més a prop", ha resumit.
"Els projectes autoritaris sempre intenten guanyar terreny", ha advertit el líder del PP que ha demanat construir una "resposta a les amenaces" de "comunistes, populistes, autoritaris, dictadors i radicals". "Els nostres adversaris s’han unit contra el que odien i nosaltres hem de fer-ho a favor del que realment importa: la persona, la llibertat i la llei", ha sentenciat abans de reivindicar el lideratge que ha de tenir "Occident", sense "replegar-se" guanyant la guerra per la llibertat.
En l’acte, on també han participat de manera telemàtica la presidenta del Perú, Keiko Fujimori; la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña; o l’opositora veneçolana María Corina Machado, Feijóo ha reivindicat els imprescindibles llaços que s’ha de mantenir amb Llatinoamèrica. Així, ha arribat a posar deures a Weber: "La prioritat de la Unió Europea ha de ser Iberoamèrica. Tens aquesta missió".
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