Fernando Lacasa, cooperant i escriptor: "Eritrea va renunciar al Mundial per por que els seus jugadors desertessin. El país viu blindat sobre si mateix"
"A Eritrea, el recluta sap que qui l'haurà de rellevar encara no ha nascut", afirma l'autor de Fugir d'Eritrea en una conversa amb EL PERIÓDICO
Irene Savio
D'Eritrea amb prou feines n'arriben notícies. És un dels països més hermètics del món, on no s'han celebrat eleccions des de la independència, l'any 1993, i d'on centenars de milers de persones han fugit durant les darreres dècades. El politòleg i cooperant Fernando Lacasa (Madrid), després de més de quaranta anys treballant en projectes de desenvolupament a l'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina, acaba de publicar Fugir d'Eritrea (Terra Ignota), una novel·la inspirada en fets documentats per organismes internacionals que posa rostre a una de les crisis humanitàries més invisibles del món. L'actualitat ha tornat a situar el país al mapa per un episodi insòlit: Eritrea ha estat l'únic Estat que ha renunciat a participar en la fase de classificació per al Mundial per por que els seus futbolistes aprofitessin el viatge per desertar. Per a Lacasa, aquest gest resumeix millor que qualsevol informe la lògica d'un règim construït per impedir que la seva població marxi.
Gairebé ningú no parla d'Eritrea, la que alguns anomenen la Corea del Nord de l'Àfrica.
La comparació és força encertada. Reporters Sense Fronteres situa Eritrea a l'últim lloc del món en llibertat de premsa, fins i tot per darrere de Corea del Nord. És un país pràcticament tancat a l'exterior, on la informació amb prou feines circula i on el dissident pot desaparèixer sense deixar rastre.
Fins i tot el futbol està condicionat per aquesta realitat. Aquest any, Eritrea ha estat l'únic país que ha renunciat a jugar la fase de classificació per al Mundial per por que els seus jugadors desertessin.
Crec que això diu molt sobre Eritrea. Per a qualsevol Estat, participar en una competició internacional representa una oportunitat per projectar-se a l'exterior i reforçar la identitat nacional. A Eritrea no és així. El seleccionador va arribar a proposar que cada futbolista deixés un dipòsit equivalent a uns 7.000 dòlars que recuperaria en tornar. Era una garantia de retorn. Però ni tan sols això va ser suficient.
Parla d'un Estat completament obsessionat que ningú no marxi.
És un país que viu blindat sobre si mateix perquè sap que, si s'obre, perdrà una bona part de la seva població jove. I, tot i això, aquesta fugida ja s'està produint. Qualsevol obertura només acceleraria encara més aquest procés.
Per què marxen?
El servei militar obligatori és un dels principals motius. Oficialment dura divuit mesos, però a la pràctica es pot allargar durant dècades. A més, si no compleixes les expectatives de l'Exèrcit et poden destinar cada vegada més lluny de la família, impedir-te continuar els estudis o limitar qualsevol permís. Són mecanismes de càstig i de control social. El jove que entra en una caserna sap que qui l'haurà de rellevar probablement encara no ha nascut. És una manera de robar-li la vida.
Dècades...
Els joves senten que els han pres la possibilitat de construir un projecte de vida. Els qui aconsegueixen escapar fan tot el possible per no tornar. Els qui no poden fer-ho viuen amb la sensació permanent que mai no decidiran el seu propi futur.
Eritrea és independent des del 1993, però mai no ha celebrat eleccions.
Exactament. La independència va arribar després de trenta anys de guerra contra Etiòpia. Les Nacions Unides van supervisar un referèndum que va legitimar el nou Estat, però mai no hi ha hagut eleccions. El 1997 es va redactar una Constitució molt avançada en matèria de drets i llibertats que mai no va arribar a entrar en vigor.
Ni tan sols aquesta Constitució existeix realment.
Fa gairebé trenta anys que està suspesa. El president Isaias Afwerki va prometre redactar-ne una de nova. No va passar mai.
Hi va haver dirigents històrics que van demanar un canvi, oi?
Quinze herois de la independència van ocupar la ràdio i la televisió públiques l'any 2001 per exigir eleccions i l'entrada en vigor d'una nova Constitució. Van desaparèixer. No sabem si encara són vius o si van morir a la presó. Simplement van deixar d'existir.
Quin paper hi juguen les potències estrangeres?
La Xina està augmentant la seva presència i algunes empreses italianes mantenen activitat, especialment al sector tèxtil. Però l'Estat ho controla pràcticament tot: els salaris, les jornades laborals i bona part dels beneficis. En molts aspectes recorda el model cubà. El marge de decisió empresarial és molt reduït.
Què busca la Xina a Eritrea?
Busca recursos, com ara or, plata o zinc, però sobretot una posició geopolítica privilegiada. Eritrea és davant l'estret de Bab al-Màndab, un dels principals corredors comercials del planeta. Per a Pequín, aquesta ubicació té un enorme valor estratègic.
Mentrestant, Eritrea rebutja bona part de la cooperació internacional.
Exacte. L'ACNUR, Metges Sense Fronteres i moltes altres organitzacions amb prou feines tenen marge per treballar-hi. El Govern sospita sistemàticament de qualsevol organització independent perquè tem que es pugui convertir en un espai de pensament crític.
El país també manté una relació tensa amb Etiòpia. En els darrers mesos ha tornat a parlar-se d'un possible conflicte.
Des de la independència, Etiòpia va perdre la seva sortida al mar i aquest continua sent un dels grans problemes estratègics de la regió. Avui depèn, sobretot, del port de Djibouti i en paga un cost molt elevat. Aquesta situació explica que, periòdicament, torni a sorgir la possibilitat d'un conflicte per recuperar un accés directe al mar. És una tensió que mai no ha desaparegut del tot.
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