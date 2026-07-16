Pacte Nacional per la Llengua
El Govern va duplicar les sancions a comerços el 2025 per incomplir la normativa sobre el català
Vila assegura que la seva conselleria "està treballant" per donar una resposta a la sentència del Suprem que exigeix no excloure el castellà dels rètols de les escoles
Gisela Boada
La Generalitat va duplicar l’any passat les sancions a comerços per incomplir la normativa lingüística sobre el català. El 2025, l’Agència Catalana del Consum va imposar 486 sancions, davant les 261 del 2023 i les 206 del 2024. La xifra queda molt per sobre dels registres de l’última dècada, quan, entre el 2013 i el 2023, les multes vorejaven el mig centenar anual. Les 486 sancions de l’any passat van representar 715.284 euros de recaptació.
Les dades les va fer públiques ahir el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durant la compareixença al Parlament per fer balanç del primer any del Pacte Nacional per la Llengua. "Hem assolit el màxim històric d’actuacions dels últims anys. Moltes no acaben en sanció perquè no és una política recaptatòria. Volem que es compleixi que el català sigui present als comerços, acompanyat o no d’una altra llengua", va indicar.
El codi de consum a Catalunya preveu sancions, entre altres supòsits, quan els establiments no disposen en català de determinada informació al consumidor, com la retolació fixa, les ofertes, els preus, els contractes, els pressupostos, les factures i les instruccions d’un producte.
Junts i la CUP van criticar a Vila que no s’hagi posicionat sobre la recent sentència del Tribunal Suprem que exigeix no excloure el castellà dels rètols de les escoles catalanes. El conseller va confirmar que el seu departament "està treballant per veure de quina manera" donen resposta.
"Cada actuació té el seu moment, i nosaltres la portem a terme als llocs i pels mitjans oportuns", va respondre, després d’assegurar, també per declaracions del PP i Vox, que la sentència no obliga a retolar en castellà, sinó que diu que no es pot prohibir fer en aquest idioma.
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