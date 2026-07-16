Investigació
El Marroc deixa en llibertat el periodista Ali Lmrabet
Marc Ferrà
El periodista marroquí Ali Lmrabet va quedar en llibertat ahir després de tres dies sota custòdia policial. Les autoritats el van detenir diumenge, quan va aterrar a l’aeroport de Tànger, procedent de Barcelona. L’acusen de difamació, injúries o ultratge per missatges que ha publicat en les xarxes socials. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat, tot i que la investigació continua. La seva família i diferents entitats defensen que el procés està relacionat amb la seva activitat periodística.
En un comunicat, la fiscalia explica que "s’adoptaran les mesures jurídiques corresponents una vegada conclosa la investigació". També assenyalen que li van tornar els dispositius que li havien confiscat, com l’ordinador i el telèfon. Lmrabet va confirmar, després de quedar en llibertat, que pot sortir del país quan vulgui. El periodista resideix actualment a Barcelona i també compta amb la nacionalitat francesa.
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