Narbona nega a l’Audiència que conegués la trama de Leire Díez
La presidenta del PSOE sí que admet els contactes amb la militant i es mostra tranquil·la després de prestar declaració
Juan José Fernández
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va declarar ahir davant el jutge Santiago Pedraz de l’Audiència Nacional sobre els contactes amb Leire Díez i va insistir a desmarcar-se de les maniobres de l’exmilitant socialista per manipular contractes i desbaratar investigacions policials i judicials. "He deixat clar que no tenia el mínim coneixement de la suposada trama que s’està investigant", va explicar quan va sortir del jutjat.La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarat aquest dimecres davant del jutge Santiago Pedraz de l’Audiència Nacional pels seus contactes amb Leire Díez insistint a desmarcar-se de les maniobres de l’exmilitant socialista per manipular contractes i per desbaratar investigacions policials i judicials. "He deixat absolutament clar que no tenia el menor coneixement de la suposada trama que s’està investigant", ha explicat a la seva sortida.
Narbona va assenyalar que va conèixer Leire Díez el 2017, que la va veure "algunes vegades, sobretot els primers anys", però que "no sabia en absolut que Leire pogués, presumptament, estar organitzant una trama dins el partit".Narbona ha insistit que va conèixer Leire Díez el 2017, que l’ha vist "algunes vegades, sobretot en els primers anys", però que "no coneixia en absolut que Leire pogués, presumptament, estar organitzant una trama dins del partit".
Sortint de la compareixença com a testimoni davant el jutge, Cristina Narbona va insistir en la versió que ja va explicar dels contactes que havia tingut amb Leire Díez. Si va atendre els seus missatges el 24 d’abril del 2024 va ser perquè la militant socialista li va dir "prèviament que coneixia fets que podien ser importants", va explicar. I a continuació va indicar: "Jo per fets vaig entendre fets. Vaig entendre que el que explicaria eren fets, però de cap manera res que tingués a veure amb el que s’està investigant".A la seva sortida de la seva compareixença com a testimoni davant el jutge, Cristina Narbona ha insistit en la seva versió ja relatada dels seus contactes amb Leire Díez. Si va atendre els seus missatges el 24 d’abril del 2024, va ser perquè "ella em va dir prèviament que coneixia fets que podien ser importants", ha explicat, per continuar: "I jo per fets vaig entendre fets. Vaig entendre que el que explicaria eren fets, sens dubte res a veure amb el que s’està investigant".
En una conversa posterior amb aquest diari, Narbona es va mostrar tranquil·la i molt contenta amb la seva declaració judicial, informa Luis Ángel Sanz. "Crec que ha quedat clar a totes les parts que jo no vaig conèixer cap trama i, per descomptat, que no hi vaig tenir res a veure", va assegurar.En conversa posterior amb aquest diari, Narbona s’ha mostrat tranquil·la i molt contenta amb la seva declaració judicial, informa Luis Ángel Sanz. Nabona calcula que la seva compareixença ha durat menys de mitja hora, i en ella el jutge no li ha fet cap pregunta. "Crec que ha quedat clar a totes les parts que jo no vaig conèixer cap trama i, per descomptat, no vaig tenir res a veure amb ella", ha assegurat.
Testimonis importants
Pedraz va prendre ahir tres declaracions testificals d’importància per a les seves indagacions. La que va prestar Narbona s’emmarca en els intents d’aclarir fins a quin punt era orgànic –vinculat al PSOE– l’entramat amb què Leire Díez i Santos Cerdán tractaven, suposadament, d’entorpir les indagacions policials i judicials en contra seu.Pedraz, que investiga la corrupció suposadament organitzada als voltants del PSOE, ha pres aquest dimecres tres declaracions testificals d’importància per a la seva indagació. La que ha prestat Narbona s’emmarca en els intents d’aclarir quant d’orgànic –o sigui, vinculat al PSOE– tenia l’entramat amb què Leire Díez i Santos Cerdán tractaven, suposadament, d’entorpir les indagacions policials i judicials en contra seu.
Dues declaracions més, les dels fiscals Diego Villafañe i Beatriz López, pertanyen al flanc de la investigació sobre el grau de penetració que podria haver obtingut la trama a la Fiscalia General de l’Estat.Dues declaracions programades més per a aquest dimecres, les dels fiscals Diego Villafañe i Beatriz López, pertanyen al flanc de la investigació sobre el grau de penetració que pogués haver obtingut la trama a la Fiscalia General de l’Estat amb aquest mateix objectiu.
Leire Díez té el telèfon de Narbona i havia tingut prou confiança de la presidenta del PSOE per haver sigut una de les seves interlocutores en una jornada de crisi profunda per al partit. Va ser el 24 d’abril del 2024, el mateix dia que Pedro Sánchez havia deixat expectant el partit i la societat espanyola amb una "carta a la ciutadania" per anunciar que es retirava a meditar, impactat pels casos que relacionava amb un atac organitzat contra ell, el seu germà i la seva dona.Leire Díez té el telèfon de Narbona, i va comptar al seu dia amb prou confiança amb la presidenta del PSOE com per haver sigut una de les seves interlocutores en una jornada de crisi profunda per al partit. Va ser el 24 d’abril del 2024, el mateix dia en què Pedro Sánchez havia deixat expectant el seu partit i la societat espanyola amb una "carta a la ciutadania" en què anunciava que es retirava a meditar, impactat pels casos que relacionava amb un atac organitzat contra ell, el seu germà i la seva dona.
La conversa va ser recollida en un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Aquell dia, Leire Díez va xatejar amb Narbona per anunciar-li la intenció de fer girar la situació "com un mitjó". Leire li va proposar "reconduir" el que considerava atacs al president i proporcionar "ajuda qualificada".
En l’informe de l’UCO es plasma que Narbona li va contestar que "ho havia explicat a Santos [Cerdán]". La presidenta del PSOE ja havia reconegut que coneixia Díez, però no havia entrat mai en detalls d’aquesta relació, només que la va conèixer quan Díez era encarregada de premsa del PSOE a Santander "fa molt temps".
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