Crítiques a l’acord entre la UE i el Regne Unit
El PP critica la "doble trampa" del Govern per esquivar les Corts
Mario Saavedra
El PP s’oposa a l’acord firmat entre la Unió Europea i el Regne Unit i supervisat per Espanya per encaixar Gibraltar a l’espai Schengen i a la unió duanera. "¿Podran pescar els pescadors espanyols amb normalitat? ¿Què passa amb els clars riscos mediambientals? ¿Què passa amb les pensions? ¿Què passa amb els serveis financers?", es pregunten fonts del PP sobre aquest acord."¿Es poden pescar els pescadors espanyols amb normalitat? ¿Què passa amb els clars riscos mediambientals? ¿Què passa amb les pensions? ¿Què passa amb els serveis financers?", es pregunten fonts del Partit Popular sobre aquest acord.
El text, de més de mil pàgines i negociat des del 2021, va entrar en vigor ahir a la matinada. Centenars de persones es van amuntegar en aquella hora per celebrar el final dels controls de passaports a l’entrada i a la sortida.El text, de més de mil pàgines i negociat des del 2021, va entrar en vigor a les dotze d’aquesta matinada. Centenars de persones es van amuntegar a aquella hora per celebrar el final dels controls de passaports a l’entrada i a la sortida.
El PP posa el focus en el que considera una "doble trampa" de l’executiu de Pedro Sánchez per evitar el debat i la votació a les Corts. "Un acord sobre Gibraltar ha de ser debatut i votat a les Corts per raons constitucionals (article 94.1) i per sentit democràtic. El que afecta els espanyols ho han de decidir els espanyols", diuen des de Génova. Per no portar-lo a les Corts, Sánchez "autoexclou" Espanya de l’acord entre la UE i el Regne Unit i "accepta que és un acord només UE (exclusivament competències UE) en lloc d’acord mixt (competències compartides o incloent-hi competències nacionals), que és el que realment és. Si es considerés mixt, hauria de ser aprovat per les Corts".El PP posa el focus en el que considera una "doble trampa" de l’Executiu de Pedro Sánchez per evitar el debat i la votació a les Corts. "Un acord sobre Gibraltar ha de ser debatut i votat a les Corts per raons constitucionals (art. 94.1) i per sentit democràtic. El que afecta els espanyols ho han de decidir els espanyols", diuen des de Génova. Per no portar-lo a les Corts, Sánchez "autoexcloure" Espanya de l’acord entre la UE i el Regne Unit i "accepta que és un Acord ‘Només UE’ (exclusivament competències UE) en lloc d’Acord Mixt (competències compartides o incloent competències nacionals) que és el que realment és. Si es considerés Mixt hauria de ser aprovat per les Corts".
A més, diuen els populars, no té sentit que el Regne Unit i Gibraltar obtinguin amb l’acord "un règim més favorable" que quan el Regne Unit era un estat membre de la UE. Es "dilapida" l’avantatge negociador que el Brexit havia donat a Espanya en la qüestió de la sobirania de Gibraltar.A més, diuen els populars, no té sentit que el Regne Unit i Gibraltar obtinguin amb l’acord "un règim més favorable" que quan el Regne Unit era un Estat membre de la UE. Es "dilapida" l’avantatge negociador que el Brexit havia donat a Espanya en la qüestió de la sobirania de Gibraltar, argumenten.
"El Regne Unit aconsegueix que Espanya assumeixi la base militar instal·lada a la colònia en un espai il·legalment ocupat on arriben i es reparen submarins nuclears. Els militars britànics i d’altres països no passaran controls migratoris de la UE", critica el PP. nEl tema més difícil de les negociacions ha sigut la condició de base militar de Gibraltar per al Regne Unit. Allà hi ha sistemes d’escolta i un port militar on es reparen submarins nuclears o es reposen els míssils de les fragates britàniques. "El Regne Unit aconsegueix que Espanya assumeixi la base militar instal·lada a la colònia en un espai il·legalment ocupat on arriben i es reparen submarins nuclears. Els militars britànics i d’altres països no passaran controls migratoris de la UE", critica el PP.
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