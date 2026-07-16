LLEI D'AMNISTIA
El tribunal de la UE avala l'aplicació de l'amnistia als CDR acusats de terrorisme
L'advocat general de la UE va defensar que els supòsits de terrorisme estaven prou delimitats.
Ana Cabanillas
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat que la llei d'amnistia és compatible amb el dret de la Unió pel que fa als delictes de terrorisme. El tribunal, amb seu a Luxemburg, ha resolt favorablement la qüestió prejudicial plantejada per l'Audiència Nacional sobre l'aplicació d'aquesta mesura de gràcia a aquest tipus de delictes. Segons el TJUE, aquesta aplicació està emparada pel dret europeu i podrà fer-se efectiva en el cas dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme.
Durant la lectura de la sentència a Luxemburg, el president del TJUE, el belga Koen Lenaerts, va afirmar que la normativa europea "no s'oposa a una llei nacional d'amnistia". El tribunal considera que la norma es va aprovar per "reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació", i rebutja així que es tracti d'una "autoamnistia", tal com havia sostingut l'advocat de la Comissió Europea durant la vista celebrada ara fa un any.
Entre els motius que justifiquen aquest aval, el tribunal també destaca que els delictes amnistiables estan prou delimitats, ja que la llei es refereix a "un període concret i al context d'un procés d'independència d'una part del territori", així com a actes "que no hagin causat intencionadament greus vulneracions dels drets humans, la naturalesa exacta i el llindar de gravetat de les quals no s'especifiquen en la llei, sempre que els òrgans jurisdiccionals competents puguin determinar quins delictes de terrorisme queden exclosos de l'amnistia".
La sentència, a la qual ha tingut accés El Periódico, afirma igualment que "aquesta llei respecta també l'efecte útil de la Directiva relativa a la lluita contra el terrorisme", ja que "es limita a disposar, amb posterioritat, que no siguin jutjats determinats delictes de terrorisme comesos exclusivament en el context particular del moviment a favor de la independència de Catalunya".
A diferència del pronunciament sobre el delicte de malversació, aquesta resolució derivada de la qüestió prejudicial plantejada per l'Audiència Nacional sí que tindrà efectes immediats per als encausats dels CDR. La justícia espanyola haurà de valorar ara si els delictes pels quals són jutjades les dotze persones processades compleixen els requisits previstos a la llei d'amnistia.
El TJUE assumeix així els arguments de l'advocat general de la Unió Europea, Dean Spielmann, que el novembre passat va presentar una proposta de sentència en què avalava el gruix de la llei d'amnistia i concloïa que, en matèria de terrorisme, la norma delimitava prou clarament els supòsits susceptibles de ser amnistiats. El text aprovat pel Congrés el maig de 2024 exclou expressament de l'amnistia els actes que hagin "causat intencionadament greus vulneracions dels drets humans".
En el seu dictamen, Spielmann també rebutjava que la norma fos una "autoamnistia", com havia sostingut l'advocat de la Comissió Europea, i defensava que la llei "és fruit d'un procediment parlamentari ordinari desenvolupat dins d'un sistema democràtic pluralista" i "no és el resultat d'un acte unilateral imposat per un poder autoritari".
Aquest plantejament també és assumit, en part, pel TJUE, que reconeix que la llei respon als objectius de "reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació".
L'advocat general de la UE també va avalar l'aplicació de l'amnistia als delictes de terrorisme perquè la norma "no inclou vulneracions greus dels drets humans" i exclou expressament "les vulneracions dels drets a la vida i a la integritat física".
Segons Spielmann, aquesta limitació "permet traçar una frontera prou clara entre les conductes que poden beneficiar-se d'una amnistia i les que, per la seva gravetat, han de continuar sotmeses al règim de sanció penal". També considerava que el TJUE "hauria de limitar-se a comprovar que no quedin impunes els actes constitutius de greus vulneracions dels drets humans".
En la seva proposta advertia, però, que l'aval a la llei espanyola "no significa que qualsevol amnistia sigui legítima", sinó que aquestes han de complir determinades exigències: no poden incloure greus vulneracions dels drets humans i han d'estar fonamentades en un objectiu legítim i en criteris objectius relacionats amb la finalitat perseguida. Segons Spielmann, la llei d'amnistia espanyola compleix aquests requisits perquè es basa en un context polític específic i en un objectiu explícit de reconciliació.
Pròxims passos
Malgrat aquestes resolucions, Carles Puigdemont només podrà tornar a Espanya quan s'aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. La justícia europea podria facilitar aquest pas en els pròxims dies, tot i que els efectes no seran immediats.
Tant el seu futur com el de la resta de dirigents independentistes dependrà necessàriament del Tribunal Constitucional, que previsiblement a l'octubre haurà de resoldre els recursos d'empara presentats per Puigdemont i els seus exconsellers. El tribunal va decidir ajornar la seva decisió fins a disposar del pronunciament de la justícia europea, amb l'objectiu d'evitar que el Tribunal Suprem pogués plantejar noves qüestions prejudicials. La majoria progressista de l'alt tribunal, presidit per Cándido Conde-Pumpido, fa preveure una resolució favorable.
Un cop el Tribunal Constitucional dicti sentència, serà el Tribunal Suprem, que en el seu moment va rebutjar aplicar l'amnistia al delicte de malversació, qui haurà d'acatar el que decideixi el Constitucional i, si escau, dictar la resolució definitiva i aixecar finalment les ordres de detenció que permetrien el retorn de Puigdemont a Espanya.
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