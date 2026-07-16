Guerra a l’est d’Europa
La UE i Ucraïna produiran junts drons i míssils antibalístics
Durant una visita a Kíiv i junt amb Zelenski, la presidenta de la Comissió Europea anuncia un nou acord industrial de col·laboració en defensa
Beatriz Ríos
La indústria europea i la ucraïnesa uniran forces per col·laborar en la producció de drons i míssils antibalístics, gràcies a un nou acord industrial de defensa que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar durant una visita a Kíiv ahir. "Ucraïna contribueix cada dia a enfortir Europa", va dir Von der Leyen, durant una declaració juntament amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, després de rebre l’Orde d’Europa pel seu suport al país. "Ucraïna ha passat, en molts sentits, de ser un comprador a un proveïdor de seguretat neta per a Europa", va afegir. Per la presidenta, això passa per noves formes de col·laboració entre tots dos.
Per això l’alemanya va anunciar una nova associació industrial de defensa. A la pràctica, això passa per promoure la col·laboració entre la indústria ucraïnesa i l’europea per a la producció conjunta. "No només lluiteu pel vostre propi futur, sinó per la seguretat de tot el nostre continent", va dir Von der Leyen. "Europa té molt per aprendre de vosaltres".
Accelerar la producció
D’una banda, l’acord promourà la producció conjunta de drons i sistemes antidrons entre Ucraïna i els països de la UE per a finals del 2026. L’objectiu és accelerar la producció i el desplegament de capacitats que l’Exèrcit ucraïnès ja està utilitzant en combat, davant els atacs russos. També aporta certa previsibilitat a la indústria perquè ampliï la seva capacitat de producció. En particular, l’acord se centra en el desenvolupament i la fabricació de sistemes antidrons i de defensa de míssils de curt i mitjà abast, i el desplegament a gran escala de sistemes de drons. Aquest primer projecte hauria d’establir les bases, a més, perquè Ucraïna i la UE col·laborin en la fabricació de míssils antibalístics d’aquí al 2028.
L’acord per a la fabricació de drons espera combinar la capacitat industrial europea amb l’experiència ucraïnesa en combat, permetent, per exemple, les transferències tecnològiques. El pacte busca que Ucraïna tingui el que necessita en aquest moment per fer front a Rússia, alhora que Europa reforça les seves capacitats de defensa. "Aquest acord unirà l’enginy ucraïnès amb l’escala industrial europea. I, amb aquest acord, el nostre missatge és clar: ara és el moment d’invertir en Ucraïna. D’invertir en Europa. D’invertir en la nostra seguretat i futur comuns", va dir Von der Leyen. La Comissió ha anunciat que organitzarà una reunió amb una vintena d’empreses, entre les quals hi ha grup Indra, el setembre vinent.
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