Sentència del TJUE
El Govern defensa que l’aval europeu a l’amnistia permet «tancar la crisi» del procés i tornar a la «normalitat»
Estabilitat i el final de la judicialització: ¿Per què per al Govern d’Illa és clau que s’hagi avalat l’amnistia?
El Govern tanca el cercle de la legislatura amb l’amnistia i l’associa al final del procés per contrarestar el rebuig social
Sara González
Desprésque el presidentSalvador Illa hagi sortit a exigir al Tribunal Suprem que l’amnistia s’apliqui de manera «integral, diligent i sense subterfugis», el Govern fa balanç de les implicacions polítiques que té l’aval de la justícia europea a la llei aprovada al Congrés fa dos anys. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha defensat aquest divendres que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permet «tancar la crisi política i institucional» que es va obrir durant l’etapa del procés i «entrar en una fase de normalitat». Així ho ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha definit el veredicte dels jutges europeus com una «esmena a la totalitat» als arguments del Suprem.
La també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat l’accent en la importància que té aquesta sentència més enllà de l’estrictament judicial per consolidar aquesta«nova etapa» a Catalunya que Illa proclama des que va assumir la presidència de la Generalitat i que va resumir amb l’expressió «girar full». Segons Paneque, es tracta d’una voluntat que representa en aquests moments un «sentiment generalitzat» en la societat catalana després d’una dècada d’alt voltatge per l’auge independentista i la judicialització de l’1-O.
¿Gir a Junts?
Sobre si l’aval europeu a l’amnistia podria afavorir que Junts sigui més procliu als pactes amb els socialistestant a Madrid com al Parlament, Paneque s’ha limitat a assegurar que la defensa que fa el Govern de l’aplicació de la norma la fa pensant a resoldre les situacions personals dels dirigents inhabilitats i no tant pels «moviments polítics» que esperen que facin els seus respectius partits. El president va verbalitzar aquest dijous que espera que aviat els seus rivals polítics puguin exercir en igualtat de condicions, amb referència a la tornada de Carles Puigdemont o la possibilitat que Oriol Junqueras pugui presentar-se a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
Això no obsta que el Govern espera que la pròxima tardor Junts s’obri no només a negociar els pressupostos de Pedro Sánchez, sinó també a aprovar assumptes crucials per a l’estabilitat a Catalunya, com l’aprovació del nou model de finançament que, previsiblement, es portarà a votació del Congrés abans que finalitzi l’any.
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