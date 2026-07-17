Fòrum a Madrid
Aznar crida el PP al "centre" però sense "propostes ambigües"
Miguel Ángel Rodríguez
José María Aznar continua marcant-li el pas al PP d’Alberto Núñez Feijóo. Si fa quinze dies demanava construir una "majoria nacional" que interpel·li "a dreta i esquerra", aquest dijous ha parlat de les virtuts del "centre polític" per no rendir-se "davant un extremisme qualsevol, d’esquerres o de dretes". Això sí, el centre, ha explicat, no és l’equidistància entre totes les formacions polítiques que hi ha al tauler de joc ni "una terra de ningú on les propostes siguin tan ambigües com per resultar acceptables al nombre més gran d’electors".
En el Libertas Forum, organitzat pel Partit Popular Europeu (EPP, per les sigles en anglès) a Madrid, l’expresident del Govern ha seguit el mantra de tots els participants internacionals, europeus i llatinoamericans, sobre la lluita contra el populisme i l’autoritarisme. "Hem de tenir sempre a punt una oferta atractiva, clara i comprensible que convidi a confiar en nosaltres. I per això aquí, a Europa, i a Iberoamèrica crec que avui té molt sentit parlar del centre polític", ha arrencat.
"Objectius compartits"
En aquesta recepta de com construir aquest "centre polític", Aznar ha incidit que la "unitat política no es forja des del pensament unànime, sinó des de l’acció comuna i els objectius compartits". Unes paraules que, clarament, criden a la recerca d’entesa, però ¿amb qui? No ho ha dit de manera clara, tot i que sí que ha apuntat que en la recerca del centre no s’ha d’entregar la política al "domini exclusiu de l’esquerra ni a les extravagàncies impracticables dels extremistes que avui dia franquegen l’espai polític". Molt més concret ha sigut a l’hora de rebutjar que ser al centre sigui fer polítiques que acontenti els uns i els altres. "Jo no crec en el centre polític com un lloc situat a mig camí de qualsevol opció política. [...] Jo mai vaig trucar a això viatjar al centre, perquè això no és el centre i perquè en aquest viatge es corre el risc de no arribar mai".
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