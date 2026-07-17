Cas Leire Díez
El DAO nega que ordenés a l’UCO "posar-se de perfil"
La declaració del tinent general Llamas confirma la guerra a la Guàrdia Civil
Juan José Fernández
El director adjunt operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil, el tinent general Manuel Llamas, ha negat aquest dijous a l’Audiència Nacional les dues acusacions que han formulat contra ell comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de l’institut armat: la primera, que ordenés "posar-se de perfil" als seus subordinats quan haguessin d’investigar casos de pes polític. La segona, que amb les tres informacions reservades obertes a l’UCO entre desembre del 2024 i maig del 2025 es pretengués atemorir els agents que investiguen el cas Leire.
Segons fonts pròximes al procés, davant el jutge Santiago Pedraz –que investiga la trama de corrupció suposadament ordida entorn del PSOE per Leire Díez a Audiència Nacional–, Flames ha negat frontalment el que el que va ser coronel en cap de l’UCO, l’avui general Rafael Yuste, i el general en cap de Policia Judicial, Alfonso López Malo, van declarar interrogats com a testimonis per agents d’aquesta unitat a finals de maig.
Flames ha mirat de donar una única interpretació al que va ordenar a comandaments i agents de l’UCO el 16 de juliol del 2024, quan va visitar les dependències madrilenyes d’aquesta unitat. Segons les fonts consultades, ha assegurat al jutge que en no va ordenar "posar-se de perfil" en un cas com el de David Sánchez, germà del president del Govern, sinó estar al que el jutge ordenés.
Uns contra altres
És la paraula d’uns oficials contra la d’altres. Es confirma l’esquerda a la Guàrdia Civil, enmig de la tensió, amb la majoria d’associacions professionals demanant la dimissió del DAO per estar imputat, igual que s’exigeix als agents de base. La declaració va durar més del previst, tant que el jutge Pedraz va posposar 24 hores la presa de testimoni a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, citada aquest dijous per declarar com a investigada.
Part de l’estratègia dels dos investigats, segons les referides fonts, seria contestar a tot provant d’aportar un vímet més a l’argumentació de la seva innocència.
El DAO ha sigut cridat després que dos informes de l’UCO – un recol·lecció de testimonis – assenyalessin intents d’entorpir la investigació de la corrupció. Mercedes González està cridada per les seves tres –o almenys dues– reunions amb Leire Díez, en una de les quals la maquinadora socialista li va plantejar rehabilitar irregularment el comandant processat Rubén Villalba, agent d’Informació que col·laborava amb la trama. La compareixença de la directora general arriba després que donés una última versió d’aquestes reunions al Senat: van ser cites "per fer el cafè", i les va tallar quan Leire Díez li va fer la petició irregular.
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