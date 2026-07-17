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Efecte immediat

Decisió a favor dels CDR acusats de terrorisme

Manifestació convocada por el CDR. 2021

Manifestació convocada por el CDR. 2021

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Ana Cabanillas

Madrid

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) conclou que la llei d’amnistia és compatible amb el dret comunitari pel que fa als delictes del terrorisme. El tribunal amb seu a Luxemburg ha resolt amb l’aval favorable la qüestió prejudicial elevada per l’Audiència Nacional sobre l’aplicació de la mesura de gràcia a aquest delicte. Una aplicació que, segons el TJUE, es podrà fer efectiva als Comitès de Defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme.

En la lectura de la sentència a Luxemburg, el president del TJUE, el belga Koen Lenaerts, va defensar que la normativa europea "no s’oposa a una llei nacional d’amnistia". Entre els motius per donar el seu aval té en compte l’acotació dels delictes amnistiats, perquè s’estableix "un període delimitat i en el context d’un procés d’independència d’una part del territori", a més d’actes "que no hagin causat de manera intencionada greus violacions de drets humans".

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Aquest pronunciament, a diferència del seu aval al delicte de malversació, sí que tindrà efectes immediats per als encausats pels CDR i la justícia espanyola haurà de valorar si els delictes pels quals els 12 processats són jutjats compleixen els requisits establerts en la norma d’amnistia.

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