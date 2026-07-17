Feijóo: "Els demòcrates respectem totes les sentències"
El PP resta importància a la sentència i assegura que "cap decisió absol la gravíssima irresponsabilitat que va cometre el separatisme"
Miguel Ángel Rodríguez
"Els demòcrates respectem les sentències. Totes les sentències i tots els tribunals", va dir Alberto Núñez Feijóo sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala l’aplicació de la llei d’amnistia en els casos de malversació i també en els delictes de terrorisme. Ara bé, el líder dels populars, com altres dirigents del partit, va rebaixar la importància d’aquesta decisió, assegurant que "no converteix en veritat les mentides de [Pedro] Sánchez".
Miguel Tellado, número dos del PP també va assenyalar que la sentència "se circumscriu a una anàlisi molt concreta" i va apuntar que "el debat mai va ser només jurídic", carregant contra el president del Govern per "canviar poder per impunitat".
Tellado va sostenir en un vídeo enviat als mitjans que la decisió d’ahir és "un pas més en un llarg recorregut judicial" en el qual l’únic que poden fer és "respectar totes les decisions dels tribunals". "Els demòcrates respectem les sentències sempre", va assegurar, de la mateixa manera que Feijóo, per criticar les crítiques del Govern als jutges després de les sentències per casos de corrupció.
No obstant, els conservadors van mirar de minimitzar la importància d’aquesta fallada i Tellado va recalcar que es tracta d’una "anàlisi molt concreta", mentre fonts del PP incideixen que "no examina la constitucionalitat, ni l’oportunitat política, ni dicta una sentència sobre tota la llei d’amnistia". No obstant, va ser ja el Tribunal Constitucional qui va declarar la constitucionalitat de la norma i el TJUE s’ha pronunciat només sobre aquelles qüestions que li han sol·licitat els tribunals espanyols a través de diverses qüestions prejudicials.
La portaveu al Congrés del PP, Ester Muñoz, va explicar que la sentència del TJUE "respon a dues qüestions molt concretes, no sobre si l’amnistia és constitucional o no", oblidant que ja ho va fer el Tribunal Constitucional espanyol. Tot i així, la dirigent conservadora va assenyalar que el PP el que vol és que "s’apliqui la llei i són els tribunals i els jutges els que han d’aplicar-la". "És un procés molt llarg, molt complex, que segueix en aquests moments validant-se als tribunals espanyols", va apuntar.
Crítiques a Sánchez
Els populars miren de recol·locar el debat, allunyant-lo del pla judicial, i tornar a portar-lo a l’arena política. "[Sánchez] va dir a tots els espanyols que mai faria res així. [...] Amb sentència i sense, va mentir i va vendre la igualtat de tots els espanyols pel seu interès personal", va denunciar Feijóo en un acte a Las Palmas de Gran Canaria. Tellado, per la seva banda, va incidir que "el debat mai va ser només jurídic", sinó que el debat és "si un president pot negociar privilegis penals a canvi dels vots necessaris per a la seva pròpia investidura".
"Això sempre serà moralment inacceptable", apunten fonts del PP després de criticar que Sánchez se sumés al carro de la llei d’amnistia "contra la paraula donada i contra la voluntat de la majoria dels espanyols". És en aquest punt quan també Tellado va arremetre contra els partits nacionalistes, malgrat els seus acostaments a Junts: "Cap decisió absol la gravíssima irresponsabilitat que va cometre el separatisme. No s’elimina la seva responsabilitat política".
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