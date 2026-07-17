El Govern celebra una resolució "clara" per girar full del procés
"Ha valgut la pena", afirma Bolaños al ressaltar l’"èxit rotund en termes de convivència" de la mesura de gràcia
Iván Gil
El Govern confiava una sentència "positiva" del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’amnistia i considera que la resolució ha complert les expectatives. La defineix com una decisió "molt clara". "La llei és plenament compatible amb el dret europeu i els valors de la Unió", ha celebrat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, durant una declaració institucional des de la Moncloa. Des d’una valoració més política, el titular de Justícia ha defensat l’"èxit rotund en termes de convivència" de la mesura de gràcia i la "normalitat institucional plena" entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya per concloure que "ha valgut la pena".
El Govern apressa igualment a aplicar "com més aviat millor" l’amnistia als líders que van impulsar el procés a l’entendre que la sentència del TJUE aclareix aquest camí. "Només s’haurà complert plenament la llei, tal com la van aprovar les Corts, quan s’apliqui als líders que van impulsar el procés. Aquesta serà l’última etapa del procés de normalització", va vaticinar Bolaños. Un missatge indirecte per al Tribunal Suprem, que el ministre de Transport, Óscar Puente, no ha amagat al referir-se a "ridícul europeu" i afirmar a través de les xarxes socials que "no estaria de més que la democràcia; que ja va creuar el Pirineu fa molt temps, arribés a totes les institucions de l’Estat".
Malgrat l’oposició frontal de la norma per part del PP i Vox, així com d’una part de la judicatura, el ministre de Presidència i Justícia ha volgut parlar d’"assoliment col·lectiu". "Tinc la convicció que, una vegada vistos els seus efectes, avui ningú, ni els seus crítics més acèrrims, podria renunciar als seus fruits", va argumentar. Després d’això, va fer un al·legat davant les resistències que va generar la norma per defensar "tots els espanyols s’han beneficiat de la llei d’amnistia i la normalitat, convivència i estabilitat que ha garantit".
El principal artífex jurídic de la polèmica norma, s’ha plegat a la sentència en la seva totalitat per argumentar que acredita "el que deia el Govern". Això és, que "va entrar impecable al Congrés i va sortir impecable". No hi ha dubte, va afegir, que "és constitucional i conforme al dret europeu". Així mateix, Bolaños va posar èmfasi en l’aval a la mesura de gràcia com "un instrument adequat per apaivagar un conflicte polític o social", així com per "facilitar un escenari de reconciliació".
Normalitat plena
Davant el "debat visceral" que va generar el pacte amb Junts i la posterior aprovació d’una llei d’amnistia, a l’Executiu reivindiquen que van arriscar per tombar la situació una dècada després del procés. "És evident que la situació avui no pot ser més diferent. Hi ha acords entre diferents, hi ha normalitat institucional plena. Un Govern de Catalunya avalat per partits que pensen diferent sobre el futur de Catalunya però que són capaços d’arribar a acords per beneficiar tota la ciutadania", va relatar Bolaños. Hi va afegir des de la perspectiva econòmica que "les empreses estan tornant i estan arribant inversions històriques". Prosperitat, estabilitat i acords, va resumir, "entre altres coses gràcies a la llei d’amnistia que ha validat el TJUE".
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