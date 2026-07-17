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Parlament

Israel aprova una bateria de lleis que limiten el poder de la justícia

Netanyahu atorga a l'Exèrcit israelià &quot;llibertat total d'acció&quot; al Líban (22/06/2026)

Netanyahu atorga a l'Exèrcit israelià "llibertat total d'acció" al Líban (22/06/2026) / EFE

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Andrea López-Tomàs

Beirut

A tot just tres mesos del final de la legislatura, el Govern del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu canvia Israel a cop de legislació. Durant aquesta setmana parlamentària, l’última abans de l’aturada d’estiu i de les eleccions previstes per al 27 d’octubre, la Knesset ha aprovat un conjunt de noves lleis molt polèmiques. Aquest dimecres els diputats israelians han recolzat la legislació que permet limitar els poders de la figura del fiscal general. Fa uns dies, es va aprovar una llei que protegeix els ultraortodoxos que evadeixen el servei militar. Cap d’aquestes dues votacions, ampliant criticades per l’oposició, va comptar amb la presència de Netanyahu a la cambra.

Amb la reducció dràstica dels poders del fiscal general, s’elimina un control clau sobre l’Executiu. A partir de la seva entrada en vigor el gener de l’any que ve, els ministres poden rebutjar les posicions legals del fiscal general, que fins ara eren vinculants, i s’atorga al Govern un control efectiu sobre el nomenament d’aquest càrrec.

Debat d’11 hores

Amb aquesta nova llei, el gabinet de Bibi aconsegueix una victòria que perseguia des que, a la seva arribada al poder, van llançar la reforma judicial. La votació es va allargar durant 11 hores per l’obstrucció parlamentària per part de l’oposició i, després, de la coalició, però finalment la llei va ser aprovat amb 65 vots a favor i 51 en contra..

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Aquesta llei elimina el sistema actual per nomenar el fiscal general que obliga el gabinet a actuar per recomanació d’un comitè públic independent encapçalat per un magistrat jubilat del Tribunal Suprem. Netanyahu no va estar present durant el debat plenari d’11 hores ni en la votació. Tampoc va assistir a la votació de dimarts passat per suspendre l’arrest dels desertors ultraortodoxos, els seus aliats en la coalició, ni a la del dia anterior per designar l’estudi de la Torà com un valor fonamental de l’Estat, fonamental per protegir les demandes dels seus socis religiosos.

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