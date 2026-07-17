Parlament
Israel aprova una bateria de lleis que limiten el poder de la justícia
Andrea López-Tomàs
A tot just tres mesos del final de la legislatura, el Govern del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu canvia Israel a cop de legislació. Durant aquesta setmana parlamentària, l’última abans de l’aturada d’estiu i de les eleccions previstes per al 27 d’octubre, la Knesset ha aprovat un conjunt de noves lleis molt polèmiques. Aquest dimecres els diputats israelians han recolzat la legislació que permet limitar els poders de la figura del fiscal general. Fa uns dies, es va aprovar una llei que protegeix els ultraortodoxos que evadeixen el servei militar. Cap d’aquestes dues votacions, ampliant criticades per l’oposició, va comptar amb la presència de Netanyahu a la cambra.
Amb la reducció dràstica dels poders del fiscal general, s’elimina un control clau sobre l’Executiu. A partir de la seva entrada en vigor el gener de l’any que ve, els ministres poden rebutjar les posicions legals del fiscal general, que fins ara eren vinculants, i s’atorga al Govern un control efectiu sobre el nomenament d’aquest càrrec.
Debat d’11 hores
Amb aquesta nova llei, el gabinet de Bibi aconsegueix una victòria que perseguia des que, a la seva arribada al poder, van llançar la reforma judicial. La votació es va allargar durant 11 hores per l’obstrucció parlamentària per part de l’oposició i, després, de la coalició, però finalment la llei va ser aprovat amb 65 vots a favor i 51 en contra..
Aquesta llei elimina el sistema actual per nomenar el fiscal general que obliga el gabinet a actuar per recomanació d’un comitè públic independent encapçalat per un magistrat jubilat del Tribunal Suprem. Netanyahu no va estar present durant el debat plenari d’11 hores ni en la votació. Tampoc va assistir a la votació de dimarts passat per suspendre l’arrest dels desertors ultraortodoxos, els seus aliats en la coalició, ni a la del dia anterior per designar l’estudi de la Torà com un valor fonamental de l’Estat, fonamental per protegir les demandes dels seus socis religiosos.
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Necrològiques del 16 de juliol del 2026
- Els Crocs, un calçat còmode però amb riscos per a la salut dels teus peus
- La recuperada història de tres manresans víctimes de la Guerra Civil emociona la Sala Petita del Kursaal
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»