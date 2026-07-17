Polèmica per la llei de nets
La JEC rebutja retirar el vot dels espanyols a l’estranger
L’àrbitre electoral recull la inquietud del PP i ordena que es detallin els criteris per inscriure els ciutadans nacionalitzats
Miguel Ángel Rodríguez
La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat la "suspensió cautelar" del procés d’elaboració del cens del vot CERA, el dels espanyols residents a l’estranger, com va exigir Vox arran dels prop de 2,5 milions de sol·licituds de nacionalització que s’han rebut a través de l’anomenada llei de nets. També respon a les inquietuds del PP, que va sembrar dubtes sobre el procés d’inscripció d’aquests nous ciutadans al cens a l’hora de triar la circumscripció en què votar, i ordena a l’Oficina del Cens Electoral que elabori una instrucció per a tots els consolats en què "es necessitin els criteris aplicables per a la determinació del municipi d’inscripció electoral".
A principis de mes, quan Alberto Núñez Feijóo va parlar d’"enginyeria electoral" per les sol·licituds de nacionalització que deriven de la mal anomenada ‘llei de nets’ –una disposició addicional en la llei de memòria democràtica–, els de Santiago Abascal es van llançar a demanar la suspensió de vot CERA perquè consideraven que no oferia el mateix nivell de garanties que el vot en urna. No obstant, la JEC assegura que "no resulta possible accedir al sol·licitat" perquè tant la Constitució espanyola com la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) recullen el dret a votar dels espanyols "que es trobin fora del territori d’Espanya".
Els dubtes populars
El PP, per la seva banda, va mostrar els seus dubtes sobre el procediment d’inscripció dels nous nacionalitzats al CERA (Cens d’Espanyols Residents Absents). Sobretot, van deixar caure que els sol·licitants que no havien viscut anteriorment a Espanya podien decidir en quin municipi inscriure’s i, per tant, que el seu vot expliqués en aquesta província. Així, insinuaven que el Govern podria estar donant ordres per alterar el vot en alguns territoris en els quals les diferències solen ser mínimes.
Referent a això, la JEC detalla que existeix una ordre ministerial del 2011 que recull que aquells que no hagin viscut anteriorment a Espanya seran inscrits en el "municipi de més arrelament, propi o d’algun dels ascendents" i que, en el seu defecte, serà la mateixa Oficina Consular qui ho determini partint de les dades que disposi. L’àrbitre electoral afirma que des del 2011 no s’han produït "reclamacions" sobre la seva aplicació fins aquest moment, per la qual cosa van sol·licitar un informe a l’Oficina del Cens Electoral sobre aquesta qüestió.
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