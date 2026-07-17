Pressupostos i finançament
Junqueras fa una crida a Junts per fer «útil» el final de la legislatura: «Ens sembla frívol flirtejar amb una moció de censura»
El líder d’ERC admet la seva «decepció» amb la corrupció del PSOE però sostindrà el Govern «per responsabilitat» davant l’«amenaça» del PP i Vox
Miguel Ángel Rodríguez
ERC sostindrà la legislatura fins a l’últim dia. Oriol Junqueras ha deixat clar aquest divendres que, «per responsabilitat», donaran suport al Govern de Pedro Sánchez davant de l’«amenaça d’involució democràtica que representen el PP, Vox i Aliança Catalana». Això sí, ha cridat a aprofitar aquest temps, apel·lant directament a Junts, perquè s’avingui a buscar una entesa amb l’Executiu i la resta del dic de la investidura i aprovar uns Pressupostos Generals de l’Estat, la condonació del deute del FLA i el nou sistema de finançament autonòmic. «Ens sembla extremament frívol flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança», ha etzibat als postconvergents.
«El PSOE ens ha defraudat, una vegada més, incapaç de resoldre definitivament els casos de corrupció que sempre li acaben afectant», ha lamentat Junqueras en un esmorzar de Nueva Economía Fórum celebrat a Madrid. I així ha dit que la continuïtat de la legislatura no es basa «en la confiança, en la il·lusió ni en la capacitat de transformar del PSOE», sinó en la «responsabilitat» i en la convicció que l’alternativa és «molt pitjor per a la democràcia espanyola».
També els mou l’objectiu d’intentar «culminar moltes qüestions fonamentals», entre les quals ha assenyalat la condonació del deute, el sistema de finançament o l’elaboració d’uns nous pressupostos, els primers de la legislatura. És en aquest punt en què ha cridat a rearmar la majoria del bloc de la investidura per «conquistar totes aquestes qüestions». «No podem permetre’ns el luxe de prescindir de cap d’ells (els aliats). Tots ells són imprescindibles», ha recalcat.
Esmentar Junts en diverses ocasions, el líder d’ERC ha dit que la seva pretensió en aquesta legislatura és «conformar grans majories». Però per a això també ha demanat al PSOE que s’ho «cregui». Si l’operació de Pressupostos és alguna cosa més que una campanya publicitària, allà hi serem, exigents i dialogants», ha sentenciat.
Llei d’amnistia
Junqueras també s’ha referit a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) emès aquest dijous que va avalar l’aplicació de la llei d’amnistia en els casos de malversació. «La sentència és també una victòria dels demòcrates», ha aplaudit després d’assenyalar que el TJUE «va tornar a situar la política allà d’on mai hauria d’haver sortit». No obstant, ha alertat que la llei d’amnistia, aprovada el 2024, «continua sent una victòria incompleta» perquè les lleis no es mesuren únicament per la seva aprovació, «sinó per la seva aplicació».
«Quan una llei aprovada per una majoria del Congrés, avalada per una vintena de sentències del Tribunal Constitucional i reforçada pel TJUE continua sense desplegar-se plenament, la pregunta ja no és què passa amb els represaliats. La pregunta correcta crec que seria, ¿què passa amb la democràcia espanyola?», s’ha qüestionat. Així, ha apuntat que ara és feina dels tribunals espanyols tancar «definitivament» aquesta cartera.
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