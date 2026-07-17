Junqueras: "Ja no hi ha més excuses, la llei s’ha d’aplicar"
El líder d’ERC reclama el retorn del líder de Junts i espera poder "abraçar-lo aviat"
Quim Bertomeu
Un dels principals beneficiats per l’aval a la llei d’amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Va sortir de la presó amb l’indult el 2021, però continua pesant contra ell una inhabilitació fins al 2031 que li impedeix tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat. Per això, el líder republicà va celebrar ahir la sentència europea i va exigir a tots els tribunals, especialment al Suprem, que apliquin la llei d’amnistia "sense més dilacions". "Ja no hi ha més excuses, la llei s’ha d’aplicar", va expressar.Un dels principals beneficiats per l’aval a la llei d’amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Va sortir de la presó amb l’indult el 2021, però continua pesant contra ell una inhabilitació fins al 2031 que li impedeix tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat. Per això, el líder republicà ha celebrat aquest dijous la sentència europea i ha exigit a tots els tribunals, especialment al Suprem, que apliquin la llei d’amnistia "sense més dilacions". "Ja no hi ha més excuses, la llei s’ha d’aplicar", ha expressat.
Ho va dir en una declaració sense preguntes a la seu del seu partit a Barcelona. Una compareixença en la qual va estar acompanyat per membres de la formació, entre ells dirigents amb causes judicials pendents com el líder republicà al Parlament, Josep Maria Jové, i el director general de l’organització, Lluís Salvadó.Ho ha dit en una declaració sense preguntes a la seu del seu partit al carrer Calàbria de Barcelona. Una compareixença en la qual ha estat acompanyat per membres de la formació, entre els quals hi havia altres dirigents amb causes judicials pendents de resoldre com el líder republicà al Parlament, Josep María Jové, o el director general de l’organització, Lluís Salvadó.
Triomf independentista
Junqueras va considerar que la decisió del TJUE és "una victòria de l’independentisme" que ha de fer reaccionar als tribunals que mantenen en els llimbs l’aplicació d’una llei d’amnistia aprovada pel Congrés fa més de dos anys. Va enumerar el Tribunal de Comptes, l’Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Suprem. També va recordar que el Constitucional ha de resoldre diversos recursos d’empara presentats per líders independentistes que esperen veure amnistiades les seves causes. "Han de treure definitivament les dones a l’independentisme", va concloure.Junqueras ha considerat que la decisió del TJUE és "una victòria de l’independentisme" que ha de fer reaccionar als tribunals que mantenen en els llimbs l’aplicació d’una llei d’amnistia que va ser aprovada pel Congrés fa més de dos anys. Els ha enumerat un per un: el Tribunal de Comptes, l’Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Suprem. També ha recordat que el Constitucional ha de resoldre diversos recursos d’empara pendents presentats per líders independentistes que esperen veure amnistiades les seves causes. "Han de treure definitivament les dones a l’independentisme", ha conclòs. També va criticar que la democràcia a Espanya té "una part de la judicatura al servei d’interessos partidistes".Els republicans han desplegat un discurs molt dur contra els tribunals que encara no han aplicat la llei i que van ser els que van expressar els seus dubtes a la justícia europea. Junqueras ha criticat que la democràcia a Espanya té "una part de la judicatura al servei d’interessos partidistes". "Durant massa anys, una part de les estructures profundes de l’Estat ha intentat resoldre als tribunals allò que l’Estat no ha sigut capaç de resoldre políticament", ha lamentat.
El líder republicà va aparcar per un dia les diferències que el seu partit manté amb Junts des de fa gairebé una dècada. Les seves primeres paraules van ser per recordar que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont segueix a Bèlgica sense data de tornada i va demanar que pugui tornar a Catalunya com més aviat millor sense risc d’acabar a la presó. "Espero poder abraçar bé aviat el president Puigdemont pels carrers de Barcelona i Girona".
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