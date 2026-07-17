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Cessament governamental

Manifestacions a Ucraïna per la destitució del ministre de Defensa

Mikhailo Fédorov és l’artífex de l’ús de les noves tecnologies al camp de batalla, però no s’avenia amb el cap de les Forces Armades

Uns manifestants protesten contra la destitució de l’exministre de Defensa d’Ucraïna, Mikhailo Fédorov. | OLGA IVASITXENKO / BLOOMBERG

Uns manifestants protesten contra la destitució de l’exministre de Defensa d’Ucraïna, Mikhailo Fédorov. | OLGA IVASITXENKO / BLOOMBERG

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Marc Marginedas

Barcelona

El relleu del joveníssim Mikhailo Fedorov, de 35 anys, al capdavant del Ministeri de Defensa, com a part d’una remodelació general de l’Executiu a Ucraïna, ha desencadenat una nova crisi interna al país, amb milers de persones als carrers de les principals ciutats exigint al president Volodímir Zelenski que reconsideri la decisió. "Ha sigut un gran honor servir al poble ucraïnès com a ministre de Defensa", ha informat el mateix Fedorov en un missatge en el qual va reivindicar els assoliments en el conflicte armat durant el seu mandat. L’actual ministre d’Interior, Ihor Klymenko, és el més ben posicionat per succeir-lo en el càrrec.

El mateix Zelenski ha admès que la raó principal de la destitució de Fedorov rau en la seva falta d’entesa amb el comandant en cap de les Forces Armades, el general Oleksandr Sirski. "Conec els seus punts forts i els seus punts febles, i en aquesta situació hi ha una sortida, ja sigui per una de les parts o per l’altra", ha reconegut, assegurant alhora que pensava mantenir Fedorov com a conseller en temes de defensa i convertir-se en una mena de mediador de mediador de tots dos: "sense mi no s’asseuran a negociar". Es considera el jove Fedorov com el principal impulsor de la inclusió de les noves tecnologies al camp de batalla, per a així estalviar pèrdues humanes al front.

L’accés a Starlink

El ministre destituït ha recordat en el mateix comunicat que, durant el seu mandat, es va aconseguir desactivar l’accés a Starlink de les forces russes, i ha enumerat altres fites com la reassignació de fons de la nòmina de final d’any i la seva inversió de forma eficaç "en capacitats d’atac immediat", o el bloqueig que va tallar la logística enemiga i va iniciar l’aïllament de Crimea. Respecte a les defenses antiaèries, assumpte de summa importància per a Ucraïna i sobre la qual el president Zelenski, incideix en els fòrums internacionals, Fedorov ha reivindicat que la taxa d’intercepció de drons "va augmentar del 83% al 91%", mentre que sobre els míssils de creuer la intercepció "es va disparar del 47% al 87%".

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Milers de persones es van manifestar als carrers de Lviv, Kíiv, Odessa i altres ciutats perquè es mantingués en el càrrec l’home a qui atribuïen els èxits recents de l’Exèrcit ucraïnès a l’hora de contenir els avenços russos.

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