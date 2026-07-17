Un dictamen esperat
Puigdemont avisa el TS que xocarà amb el dret europeu si no l’amnistia
Els postconvergents demanen al Constitucional que resolgui els recursos d’empara abans de l’estiu
Gisela Boada
"Si continuen negant-se a aplicar íntegrament l’amnistia, no només estaran incomplint una llei aprovada per les Corts i declarada constitucional, sinó que, a més, estaran confrontant el dret europeu". Aquesta ha sigut la primera valoració que ha fet l’expresident Carles Puigdemont, després de conèixer-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala l’aplicació de la llei d’amnistia al líder de Junts i a la resta de líders independentistes encausats. Minuts després de la sentència, l’expresident s’ha reunit telemàticament amb la direcció del partit per celebrar el que consideren una nova "victòria" a Europa.
Puigdemont, en un comunicat publicat a la xarxa ‘X’, ha assegurat que la justícia europea no ha pogut ser "més nítida" i que ara l’única via és que es faci efectiva la mesura de gràcia, que queda en mans del Tribunal Suprem, una vegada li doni via lliure el Constitucional, resolent els recursos d’empara que té sobre la taula. "El partit ja no es jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic inclinats cap a un costat. No hauria de ser així i, amb la sentència d’avui, ja no hauria de quedar marge", ha avisat l’expresident, deixant entreveure, amb el símil futbolístic, que la seva tornada no està, ni de bon tros, garantit.
Han passat nou anys des que el líder postconvergent va travessar la frontera francesa cap a Bèlgica, motiu pel qual des de la formació es recepten prudència davant un eventual retorn. "No ve d’uns dies; les coses cal fer-les bé", asseguren fonts pròximes.Han passat nou anys des que el líder postconvergent va travessar la frontera francesa en direcció a Bèlgica a l’espera de resoldre la seva situació judicial, motiu pel qual des de la formació es recepten prudència davant un eventual retorn. Si bé reconeixen internament que el TJUE ha emès una sentència "molt clara" i "mesura" que deixa poc "espai per al dubte", també projecten un "escenari pausat" i fer les coses bé fins que la justícia espanyola mogui fitxa. "Fa nou anys que fos, no ve d’uns dies; les coses cal fer-les bé", asseguren fonts pròximes.
"El camí per acabar amb la repressió no ha acabat. Sabem amb qui ens les hem de veure, i alguns no ens deixem portar per l’engany", ha incidit l’expresident, que, en el seu escrit, també ha demanat "celebrar una victòria guanyada a pols" que creu que acosta Catalunya cap a la independència. La seva formació ja ha exigit públicament que tant el Constitucional com el Suprem desbloquegin l’aplicació de l’amnistia, si bé el calendari encara és incert. A l’octubre, el Tribunal Constitucional pretén resoldre els recursos d’empara, abans de deixar en mans del jutge del Suprem, Pablo Llarena, aplicar la mesura de gràcia.
Drets fonamentals
Turull, junt amb l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i la resta de la direcció del partit –present aquest dijous a la seu de la formació– han mantingut una reunió telemàtica amb l’expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també implicats per la causa. "Els qui pretenguin buscar noves vies de qüestionar la llei es trobaran amb un mur clar i rotund amb la justícia europea", ha sentenciat Boye, que ha comparegut al costat de Turull, anticipant-se a un possible bloqueig d’aquesta norma a la cúpula judicial. "Avui Europa diu als exiliats que ja haurien de ser a casa", ha recordat el número dos de Puigdemont, que veu una "victòria de l’independentisme" l’aval europeu.
"Si hi hagués veritables conviccions democràtiques, davant aquest pronunciament hauria d’aplicar-la immediatament", ha assenyalat. Segons el seu parer, la sentència del TJUE estableix que "no s’ha d’esperar res" i que, "des del punt de vista jurídic, no hi ha debat". El lletrat s’ha referit així a la possibilitat que el Suprem "actuï d’ofici" i apliqui la mesura sense esperar al pronunciament del Constitucional, com va passar després de la sentència europea sobre la doctrina Parot, que prolongava a la pràctica l’estada a presó de condemnats per delictes greus. Llavors, els tribunals van revisar immediatament les condemnes afectades i van excarcerar diversos presos, entre ells membres d’ETA.
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