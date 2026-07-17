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Sisme al Pacífic

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja les costes de Mèxic i activa l'alerta de tsunami

El sisme s'ha produït a prop de la costa de Chiapas

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja les costes de Mèxic i activa l'alerta de tsunami

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja les costes de Mèxic i activa l'alerta de tsunami / USGS

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El Periódico

Ciudad de México

L'Institut Geològic dels Estats Units ha declarat un sisme de magnitud preliminar 7,3 a la costa del sud-oest de Mèxic i ha activat una alerta de tsunami.

El sisme, registrat cap a les 16.48 hores, hora de la Península i les Illes Balears, i amb l'hipocentre a uns 10 quilòmetres de profunditat, afecta especialment Puerto Madero, un important port i ciutat pesquera del Pacífic, situat a uns 13 quilòmetres de la frontera amb Guatemala.

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De moment no hi ha constància de víctimes ni de danys materials.

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