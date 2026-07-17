VIP al MetLife Stadium
Trump, Milei, Sánchez, Begoña Gómez: qui hi anirà i qui no a la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina
La llotja del MetLife Stadium de Nova York tindrà un alt voltatge diplomàtic amb presències de colors polítics antagònics i absències destacades
Àlex Álvarez García
Donald Trump encapçalarà l'alineació política que s'asseurà a les llotges del MetLife Stadium de Nova York aquest diumenge a les 21.00 hores per presenciar el partit que disputaran les seleccions d'Espanya i l'Argentina.
El magnat no hi serà sol, ja que estarà acompanyat pel president de la FIFA, el suís Gianni Infantino, amb qui ha establert una gran amistat, i que fins i tot li ha valgut l'oportunitat d'influir en la decisió de l'organisme que regula el futbol mundial perquè suspengués la sanció decretada amb targeta vermella a Folarin Balogun, el referent ofensiu de la selecció dels Estats Units.
Hi ha expectació per saber si el president lliurarà el trofeu al guanyador del torneig i es quedarà a la cerimònia de celebració, tal com ja va fer en la primera edició del Supermundial de Clubs que es va disputar l'estiu passat als Estats Units, en una escena que va provocar desconcert als jugadors del Chelsea FC.
De moment, tot apunta que serà així, ja que Infantino ha confirmat que Trump l'acompanyarà durant una part del protocol.
Un altre dels focus estarà en la presència de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani.
Més enllà de compartir llotja amb el mandatari, Mamdani ha afirmat, en una roda de premsa des de Coney Island, que la seva atenció estarà centrada únicament en el desenvolupament del partit, segons ha assegurat el New York Daily News.
Representants de la diplomàcia dels finalistes
Malgrat els rumors que envoltaven l'assistència del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al partit, finalment la Moncloa ha informat que el dirigent assistirà a la cita, tot i que l'endemà el cap de l'Executiu viatjarà a Algèria per fer-hi "una visita molt important", segons va destacar el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, que està "valorant la possibilitat" d'assistir a la final.
El president viatjarà acompanyat de la ministra d'Esports, Milagros Tolón, però no de la seva esposa, Begoña Gómez, tot i haver recuperat el passaport que li va retirar el jutge Juan Carlos Peinado com a mesura cautelar davant el pròxim judici amb jurat popular que haurà d'afrontar per la presumpta comissió de dos delictes: tràfic d'influències i malversació.
A més, la delegació institucional espanyola la completaran els membres de la Casa Reial: el rei Felip VI, la reina Letícia, la princesa Elionor i la infanta Sofia.
Així, el cap d'Estat complirà la promesa que va fer als futbolistes en el partit de la fase de grups davant l'Uruguai, disputat a Guadalajara, que, si arribaven a la final, hi seria present per veure'ls intentar aconseguir la seva segona estrella.
La notícia va ser confirmada per Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol.
Milei no hi anirà per superstició
Pel que fa a l'Argentina, el president del país, Javier Milei, ha atribuït la seva absència a una "càbala" (superstició).
Des de la residència presidencial d'Olivos, i acompanyat de la seva germana, es posarà una jaqueta de la companyia petroliera YPF per no alterar "de cap manera" el ritual de sort que l'ha acompanyat durant l'últim mes, tal com ha explicat en una entrevista a l'emissora El Observador.
El dia de Suïssa vaig passar molta calor. Com que me la vaig treure, ens van marcar un gol. Me la vaig tornar a posar i ja no me la vaig tornar a treure.
A més, durant la mateixa entrevista amb la ràdio argentina, va assenyalar que la Casa Rosada, seu del Govern argentí, estarà a disposició de l'Associació del Futbol Argentí (AFA) en cas que la selecció conquereixi el títol.
Al mateix temps, es va pronunciar sobre la pancarta "Les Malvines són argentines" que van desplegar alguns jugadors.
És un sentiment que portem tots els argentins a dins i és perfectament vàlid i legítim que ells es vulguin expressar i ho facin, va defensar Milei.
I va continuar assegurant que:
Les Malvines són argentines, les recuperarem i ho farem per la via diplomàtica.
Malgrat aquestes declaracions, aquest dimecres el president havia demanat no barrejar el futbol amb la disputa territorial, rebutjant "gestos de patriotisme barats".
El Govern britànic ja ha demanat a la FIFA que iniciï una investigació sobre una possible infracció de les normes que prohibeixen missatges polítics sobre el terreny de joc.
Amb aquesta decisió, Milei segueix els passos dels seus predecessors, Alberto Fernández (2019-2023) i Cristina Fernández (2007-2015), dos expresidents de l'Argentina que tampoc van ser presents a les finals que l'albiceleste va disputar al Brasil 2014 i a Qatar 2022.
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