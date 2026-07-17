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Investigació

Unes aus van causar la caiguda de l’helicòpter d’una família catalana

En el sinistre, l’abril del 2025 a Nova York, van morir el matrimoni i els seus tres fills

NOVA YORK, 11/04/2025.- L'espanyol Agustín Escobar Cañadas, directiu de Siemens, la seva esposa, Mercè Camprubí Montal, també directiva en aquesta empresa, i els seus tres fills, són cinc de les sis víctimes mortals de l'accident d'helicòpter ocorregut aquest dijous en aigües del riu Hudson, a Nova York. En la imatge, la família es fotografia abans de pujar a l'helicòpter.

NOVA YORK, 11/04/2025.- L'espanyol Agustín Escobar Cañadas, directiu de Siemens, la seva esposa, Mercè Camprubí Montal, també directiva en aquesta empresa, i els seus tres fills, són cinc de les sis víctimes mortals de l'accident d'helicòpter ocorregut aquest dijous en aigües del riu Hudson, a Nova York. En la imatge, la família es fotografia abans de pujar a l'helicòpter. / New York Helicopter Tours LLC / EFE

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Judit Bertran

Barcelona

Fa poc més d’un any, l‘accident d’helicòpter al riu Hudson de Nova York que va causar la mort de cinc catalans i el pilot va revifar les preocupacions sobre la seguretat dels populars vols turístics a la ciutat. Ahir, la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) va detallar en un informe que l’aeronau podria haver impactat amb diverses aus abans de caure al riu, accident en el qual van morir l’executiu de Siemens Agustín Escobar, de 49 anys; la seva dona, de 39, i els seus tres fills, de 4, 8 i 10 anys. També hi va morir Seankese Johnson, un veterà de la Marina dels EUA de 36 anys.

Les pales del rotor

La investigació va identificar un total de 126 mostres de diferents tipus d’aus (principalment barnacla cariblanca, oca del Canadà i gavinot atlàntic), 53 de les quals van ser preses de les pales del rotor principal. Una de les pales va patir un fort cop i va perdre uns 50 centímetres del seu extrem i va provocar un desequilibri en el rotor. I, segons els estudis de trajectòria, l’helicòpter va acabar patint una separació del sistema del rotor principal en ple vol que va durar 3,65 segons fins que el fuselatge va acabar caient al riu. Tot i que no hi hagi una prova visual de com van impactar les aus ni hi hagués cap peça que es desprengués clarament abans de començar la ruptura principal, no hi ha cap contradicció amb les proves biològiques trobades, assenyala l’informe.

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L’explicació més probable és que un o diversos impactes amb aus van espatllar el rotor i possiblement la cua, i que això devia desencadenar la caiguda mortal. A més, segons apunta l’Administració Federal d’Aviació, aquestes aeronaus són especialment vulnerables als xocs amb aus perquè volen a poca altitud i, tot i que són poc habituals aquests impactes, sí que tenen conseqüències fatals.

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