Informe sobre l’Estat de dret
Brussel·les reclama a Espanya més mesures contra la corrupció
La Comissió veu "limitats" els avenços i demana normes sobre conflictes d’interessos
Beatriz Ríos
La Comissió Europea ha donat aquest divendres un toc d’atenció a Espanya al considerar "limitats" els avenços en la lluita contra la corrupció al país i ha reclamat al govern que reforci les normes per prevenir conflictes d’interessos, en el seu informe anual sobre l’Estat de dret a la Unió Europea.
Espanya té un problema amb la corrupció. Almenys aquesta és la percepció que té un 92% dels espanyols, que consideren que es tracta d’un problema estès al país, segons un Eurobaròmetre especial publicat aquest any. Un 53% dels enquestats van assegurar, a més, que els afecta de manera directa.
La Comissió, per la seva banda, considera que Espanya ha de fer més per lluitar contra aquest fenomen. Al seu informe anual sobre l’Estat de dret, Brussel·les ha valorat positivament el pla contra la corrupció del president del govern, Pedro Sánchez. Un pla presentat arran dels escàndols que afecten càrrecs clau del PSOE. No obstant, l’Executiu ha lamentat que els avenços per a la seva posada en marxa siguin "limitats".
Brussel·les ha apuntat en particular a les normes sobre conflictes d’interessos i les declaracions de patrimoni d’alts càrrecs. "Malgrat la presentació de l’avantprojecte de llei orgànica d’Integritat Pública i de l’adopció del Pla Estatal de Lluita contra la Corrupció, l’aplicació pràctica de les normes existents no ha millorat", ha advertit la Comissió, que demana que es tramitin les lleis.
Per això l’Executiu comunitari ha recomanat a Espanya que impulsi aquestes legislacions "per enrobustir les normes sobre conflictes d’interessos i declaracions de patrimoni dels alts càrrecs de l’Administració". A més, ha reclamat la importància de vetllar per la independència dels organismes supervisors.
Brussel·les ha destacat els avenços per reduir la durada de les investigacions i enjudiciaments en casos de corrupció d’alt nivell, a l’augmentar el personal i gràcies a la reforma de la llei d’enjudiciament criminal. No obstant, l’Executiu ha identificat "certs esculls" i ha recomanat a Espanya en aquest cas també, que garanteixi la reforma que permeti enfortir les investigacions i reduir la demora.
La dimissió de García Ortiz
Brussel·les sí que ha valorat positivament les reformes en l’àmbit judicial, tot i que no sense peròs. En particular, l’Executiu ha destacat els avenços per adaptar l’elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial. Però ja que està pendent d’aprovar-se, la Comissió demana al govern que conclogui el procés.
D’altra banda, l’informe revela que s’han realitzat "avenços considerables" per reforçar la independència del fiscal general. El text fa referència a la dimissió d’Álvaro García Ortiz, tot i que sense entrar a valorar-la, però sí que destaca el suport unànime a la seva successora, Teresa Peramato. No obstant, ja que en aquest cas també està pendent d’aprovar la reforma, Brussel·les ha urgit Espanya que "perseveri en la seva tasca de reforç de l’estatut del fiscal general de l’Estat, en particular respecte a la dissociació en el temps del seu mandat amb el del Govern".
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