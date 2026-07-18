La trama de Leire Díez
La directora de la Guàrdia Civil es declara "víctima"
Juan José Fernández
La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha posat més distància amb la trama de Leire Díez. i Santos Cerdán afegint detalls que no havia donat fins ara en les successives versions sobre les seves trobades amb la maquinadora socialista. Aquest divendres, davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, González ha afirmat que ella i Cerdán tenien una mala relació dins del partit, i que el que va ser secretari d’Organització del PSOE provava de perjudicar-la políticament, com altres militants destacades del partit. "Hi ha obra publicada que soc una víctima de Santos", ha dit al jutge.
De fet, segons fonts pròximes al cas consultades per aquest diari, la directora de l’institut armat ha assegurat al jutge que, quan Leire Díez li va demanar una primera trobada, si hagués sabut que treballava aliada amb Santos Cerdán, no s’hauria assegut ni un minut amb ella. El nombre de trobades presencials entre González i Díez continua sense saber-se del cert. Mercedes González ha tornat a contradir la UCO. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil té constatades tres cites als seus informes, i la directora general ha tornat a sostenir, aquesta vegada en seu judicial, que només en recorda dues. Mercedes González ha seguit l’estratègia, de la qual ja ha informat aquest diari i que també segueix el tinent general Manuel Llamas, de contestar a tot i a tots per apuntalar el relat de la seva innocència. Durant dues hores de la seva posposada declaració, inicialment prevista per a aquest dijous, ha contestat al jutge, a una fiscal, a la seva advocada i a l’acusació unificada del cas Leire, que exerceix el lletrat del Partit Popular. Va negar haver ajudat en res Díez i no es va apartar del relat de les seves reunions amb ella que ja va formular al Senat.
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