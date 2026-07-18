Congrés
El Govern impulsa la llei per condonar el deute autonòmic
Miguel Ángel Rodríguez
Davant el que s’entreveu com un final agònic de legislatura, el Govern mira de mantenir lligats un dels seus socis més fiables, ERC, amb qui té diversos acords segellats que encara no s’han materialitzat. Per a això, l’Executiu de Pedro Sánchez ha sol·licitat incloure en el ple extraordinari que se celebrarà dijous vinent el debat de totalitat del projecte de llei per condonar part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). Aquest primer pas de la tramitació parlamentària tirarà endavant després que Junts anunciés aquest mateix dijous la seva predisposició a permetre la negociació.
Amb els republicans demandant des de fa mesos dotar de contingut la legislatura, Sánchez ha activat els mecanismes per mirar d’aprovar el projecte de llei orgànica de mesures excepcionals de sostenibilitat financera per a les comunitats autònomes de règim comú, amb el qual es regularia l’absorció, per part de l’Estat, d’una mica més de 83.000 milions de deute públic contret per les comunitats autònomes.
Crida de Junqueras
ERC feia temps que pressionava per posar data a aquest primer debat. Este mismo divendres, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha parlat de la necessitat de sostenir el Govern fins al final de la legislatura per "responsabilitat", però també per "intentar culminar moltes qüestions fonamentals". La primera que ha esmentat ha sigut la condonació del deute del FLA. Després ja ha parlat de l’aprovació del nou sistema de finançament autonòmic i, fins i tot, d’uns hipotètics Pressupostos Generals de l’Estat. Junqueras va fer una crida directa a Junts i als dos partits del Govern, PSOE i Sumar, per buscar uns enteses que permetin continuar avançant en aquest sentit, va parlar de formar "una majoria que permeti conquerir totes aquestes qüestions".
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