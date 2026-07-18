90 anys del cop de 1936
La Guerra Civil espanyola que entusiasma els seguidors de Trump
Un corrent de suports del trumpisme als EUA veu en Franco un «salvador de la cristiandat» i en l’alçament de 1936 un precedent de la guerra cultural antiwoke
Juan José Fernández
Durant una de les seves molt seguides videoprèdiques, l’octubre passat, un mes després de l’assassinat del propagandista conservador Charlie Kirk, la influencerRamzpaul dissertava sobre similituds entre la crispada situació de la II República espanyola l’estiu de 1936 i la tensió entre esquerra i dreta als Estats Units d’avui. «Hi ha moltes similituds amb el que afrontem a Amèrica, i amb un aspecte molt religiós. Assistim a un gran odi al cristianisme, revolucionari, en el qual et pots trobar persones trans i aquest tipus de coses...»
Per a ells el del 18 de juliol de 1936 no és la referència del ‘Por quién doblan las campanas’, ni de la Brigada Lincoln, ni del compromís de 500 dels seus voluntaris en la batalla del Jarama Valley... sinó tot el contrari. Des de fa quatre anys, un corrent d’opinadors de l’univers MAGA, l’ òrbita ultra de recolzament a Donald Trump, veu en la sublevació contra la II República una croada, principis avui vigents i traslladables als Estats Units.
Ramzpaul és un nickname de Paul Ray Ramsey, al qual als EUA es presenta com un bloguer de «la nova dreta», i que en aquesta vora de l’Atlàntic seria qualificat com a agitador d’extrema dreta, promotor de propostes com la de crear a la Unió almenys un estat sol per a blancs.
Per a la seva xerrada sobre la Guerra Civil espanyola, encara visitable a YouTube, va decorar el seu despatx amb un cartell-recordatori de la División Azul. Es veu l’escut i una referència: «1942 Leningrad».
Esquerra assassina
Quan s’escriuen aquestes línies, porta 122.400 visualitzacions un post a la xarxa social X del propagandista integrista cristià MikeCernovich, realitzador de vídeos i podcasts molt influents entre els trumpistes, que el 19 de gener arengava al·ludint a una figura del Partit Demòcrata: «Durant la guerra civil espanyola, l’equivalent modern dels Demòcrates va desenterrar monges sepultades i va realitzar cerimònies de màgia negra amb els seus ossos. Van assassinar cada sacerdot. Als nens que avui serien de l’actual MAGA els van afusellar. Això és el que Tim Walz vol per a Amèrica».
I, extraient atrocitats d’una esquerra en un moment històric per adjudicar-les a una altra en una època molt diferent, dona amb una de les claus del curiós fenomen de devoció en els cercles ultres nord-americans pel cop de 1936: als seus autors els atribueixen una reacció armada davant un «liberalisme» que consideren, directament, assassí.
En aquest corrent argumental que porta el passat al present és recurrent l’ús del record d ’un grup de milicians republicans descontrolats profanant cadàvers de monges exhumades en un temple. L’abril passat, sense anar més lluny, l’influencer i ex tinent coronel de la infanteria dels EUAInfantryDort cridava al trumpisme a no concedir: «Tots semblem oblidar, que AQUESTA ideologia durant la Guerra Civil Espanyola el 1936 va fer que la gent desenterrés els cossos de monges mortes per a una profanació molt pública. No pots comprendre el nivell d’odi que es necessita per fer una cosa així. Cap de nosaltres pot. Però ells sí. [...] la tolerància és una virtut verinosa quan la intolerància t’apunta amb una pistola al capdavant».
Creuats de la postdemocràcia
L’altra clau en aquesta devoció és la idea de croada. Enllaça bé amb l’anomenada «guerra cultural» que comparteix com a missió tota l’esfera ultraconservadora a Occident.
És possible que el millor dels exponents sigui Jack Posobiec, fonamentalista catòlic nord-americà, admirador de Franco, creador d’una campanya de llarga durada a les xarxes socials convocant «Franco fridays» (divendres de Franco) per atraure atenció a la figura del dictador espanyol com a «lluitador contra el comunisme» i «salvador de la cristiandat». La campanya va tenir durant la primavera del 2024, any i mig abans del nou triomf electoral de Donald Trump, una frase d’arrencada: «¿Què passaria si els patriotes s’aixequessin i salvessin la seva nació?».
Una part d’aquest món franquista nord-americà ha sorgit del Claremont Institute, un think tank articulador ideològic del trumpisme actiu a la costa oest nord-americana.
Un dels seus productors de propaganda, l’empresari trumpista Charles Haywood, partidari d’una ultradreta «d’acció», bel·licista, va admetre un descobriment personal a The Worthy House (Casa Digna, un punt de trobada ‘ online’ per a reflexió política de cara a «un futur posttliberal» o era postdemocràtica), la seva troballa de la figura de Franco com a «heroi cristià» que, per salvar la religió, va fer «coses desagradables, però no pitjors» que Carlomagno, El Cid, Ricardo Corazón de León o San Luis IX.
Haywood va escriure sobre això l’abril del 2019; el gener del 2021 era un dels més actius recolzaments mediàtics i paramediàtics de l ’assalt al Capitoli a Washington.
Com que les bombes de dispersió, la propaganda ultra americana també es dispersa pels petits comptes, mantenint viu el missatge. El 8 de juliol passat, després que una església s’incendiés a Washington, i sense esperar a saber la causa del foc ,tuitejava Okiesmokee, membre de la mirin Okiesmokee , membre de la mirinyac: «Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), els comunistes van crucificar sacerdots i van violar monges a l’església. Van desenterrar les tombes de les monges i van exhibir els seus ossos de manera humiliant. Els bruts comunistes / demòcrates d’aquí farien el mateix si tinguessin l’oportunitat. DESPERTAD, cristians».
Un Franco protestant
Hi ha un altre article fundacional d’aquest franquisme americana, a la publicació integrista i antiwoke First Things, de les més actives en l’anomenada «guerra cultural» ultraconservadora. «¿És inevitable un Franco protestant?», es preguntava en el títol Josh Abbotoi, l’octubre del 2023.
No és un autor qualsevol, sinó un activista del recolzament financer a les causes ultres americanes des del fons de capital risc New Founding,del qual va ser director general. «Els conservadors nord-americans saben que la situació és greu», deia abans de recórrer a un diagnòstic repetit al món MAGA quan governava el demòcrata Joe Biden, que potser els sona als lectors espanyols d’avui: «La nostra Constitució està al límit. Eleccions impugnades, fracassos en l’aprovació del pressupost federal, judicis polítics...»
Abotoi ja havia exposat la idea d’un Franco protestant a Twitter mesos abans, «impressionat per la situació actual i l’Espanya dels anys trenta».
Per a l’autor, sota el govern de Biden, «les circumstàncies han canviat de tal manera que una fe cega en la contínua vigència de l’antic ordre constitucional no només és errònia, sinó arriscada», davant problemes com «la immigració massiva i el col·lapse de la família i la societat civil». Tot això per concloure que els polítics de la dreta convencional «demanen permís en lloc de perdó per lidiar amb amenaces existencials, com l’anarquia a la nostra frontera sud» i que «aquest tipus de comportament fa que el franquisme protestant sigui pràcticament inevitable – deia –. Si en la seva covardia els líders polítics de dreta permeten que les infeccions s’agreugin, algun dia serà necessari prendre mesures dràstiques».
No és un pensament que als EUA no hagi trobat contestació. El mateix any, la New York Review of Books va glossar assajos i va recollir articles en els quals no és infreqüent el record de l’estremidora i brutal explicació del terratinent andalús i capità Gonzalo de Aguilera Munro, el 1936 una mena de cap de premsa dels militars alçats, John Whitaker, corresponsal del Chicago Daily News: «Abans la pesta i l’epidèmia solien delmar les masses espanyoles. Les mantenien a ratlla. Ara, amb els moderns sistemes de clavegueram, es multipliquen massa ràpid [...] ¿Que potser un porc té drets? Les masses no són capaces de raonar. Hem de matar, matar i matar».
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