L’Executiu deixa clar que "no hi ha sobre la taula" una reunió de Sánchez i Puigdemont
La Moncloa reconeix el compromís de celebrar una trobada amb l’expresident però apunta que hi hauria desinterès per part de Junts i la descarta per ara
Iván Gil
El Govern central temptejant una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont des que es va aprovar la llei d’amnistia al Congrés, fa més de dos anys, tot i que llavors no s’esperava el fre a la seva aplicació per part del Tribunal Suprem. Uns mesos després, coincidint amb el tradicional balanç de final d’any, el cap de l’Executiu va encoratjar una trobada fins i tot abans que es pronunciés sobre la norma el Tribunal Constitucional. La possibilitat de celebrar aquesta trobada es va anar refredant posteriorment, igual com la relació de Junts amb el Govern, i ara ni tan sols l’aval de la justícia europea l’ha posat a l’agenda de la Moncloa.
Fonts de l’Executiu traslladen que aquesta trobada "no està ara mateix sobre la taula". Si bé es reconeix que es tracta d’un compromís, llisca que el desinterès té a veure més amb Puigdemont que amb Sánchez. A falta d’una interlocució directa des de la ruptura de l’acord d’investidura l’octubre del 2025, s’interpreta que a la cúpula de Junts "no li veuen sentit" ara mateix. Aquest mateix divendres, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va negar que s’hagin produït contactes entre la seva formació i el PSOE després de l’aval europeu a l’amnistia i va titllar de "menjar sense sentit" qualsevol possible acostament entre els dos partits o una hipotètica reunió amb Puigdemont.
"Com que no han complert gaires de les coses a què s’havien compromès, muntar segons quines comèdies no té sentit", va afirmar el dirigent de Junts en una entrevista a ‘3Cat’. Fonts postconvergents asseguren que la relació amb els socialistes i amb el president del Govern està "igual" que sempre, malgrat la sentència el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Una relació que ha patit crisis després de les imputacions de Santos Cerdán, primer, i de José Luis Rodríguez Zapatero, després, ja que tots dos eren interlocutors amb l’entorn Puigdemont.
Va ser fa un any, en l’anterior intent de tirar endavant uns comptes públics, quan la Moncloa va impulsar una reunió entre Sánchez i Puigdemont. Justificaven que seria un pas conseqüent "amb la llei d’amnistia" i després de l’aval del Constitucional. Dins del Govern sempre hi va haver debat sobre els costos i beneficis d’aquesta hipotètica reunió, sobretot abans que es consumés la ruptura amb Junts i com a resposta a les amenaces que es van llançar prèviament. Es tractava llavors de rehabilitar el líder de Junts com a "interlocutor polític".
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