Tempesta política i judicial
L’UCO atribueix a Cerdán la disposició oculta de 323.000 euros de Servinabar
Els investigadors creuen que l’expolític i la seva família van viure l’etapa de més prosperitat quan Ábalos era ministre
L’exdirigent del PSOE va pagar banquets i hotels amb una targeta de l’empresa investigada
Juan José Fernández
El que va ser secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, va disfrutar de diverses "fonts d’ingressos" ocultes entre 2014 i 2023, que li van proporcionar uns "ingressos en efectiu d’origen aparentment desconegut" mentre era ministre de Transport José Luis Ábalos, segons ho assegura la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en un nou informe que ha transcendit aquest divendres.
L’UCO xifra una de les quantitats que ha pogut constatar en 18.261,56 euros, ingressos en el compte de Cerdán en efectiu entre 2014 i 2017 l’origen del qual no ha pogut traçar. A més l’exsecretari d’Organització socialista i la seva família van tenir accés, o "plena disposició", segons les investigacions policials, a "almenys 323.178,41 euros" entre 2015 i 2024 provinents en la seva totalitat de la caixa de la constructora Servinabar, a través d’una oculta propietat oculta del polític sobre l’empresa.
Per a l’UCO, no eren els únics ingressos de Cerdán els que es desprenen de les declaracions de despeses del PSOE i el Congrés, oficialment el seu dos únics pagadors. Els guàrdies perceben "indicis que apunten a la possible existència d’una font alternativa d’ingressos no declarada". Segons els investigadors, Cerdán i la seva família van viure la seva etapa de més liquiditat també mentre a la divisió de construcció de la firma Acciona se li van concedir diverses obres amb càrrec a l’erari sent ministre Ábalos.
Adjudicacions d’Acciona
A Servinabar, la Guàrdia Civil atribueix a Santos Cerdán una propietat oculta, proporcionada per l’empresari Antxon Alonso, el seu soci, amb una discreta operació de venda l’1 de juny del 2016. Ara el que l’UCO fa és quantificar quants diners van tenir a disposició Cerdán i la seva família a través d’aquesta firma. Quan parla de "família", l’UCO centra la seva investigació en un entorn de Santos Cerdán format per la seva dona, Francisca, la seva filla Alba, la seva germana Belén i el seu cunyat Antonio. Servinabar, la firma de la qual suposadament treien diners, practicava un monocultiu: conclou la Guàrdia Civil que el 87,04% dels seus ingressos provenien "d’Acciona o de projectes vinculats a aquesta".
En el període analitzat per la UCO, Santos Cerdán va fer ús, entre altres vises, una targeta de crèdit de Servinabar. Els investigadors conclouen que aquesta targeta es nodria de fons (257.563,42 euros) d’Acciona Construcció, i de les UTEs Variante de Logronyo, Túnel de Belate i Pavelló Navarra Arena, totes sota investigació en el cas Koldo.
La Guàrdia Civil ha analitzat els pagaments de Santos Cerdán amb aquesta targeta durant dos anys, entre el 13 de febrer del 2022 i l’1 de febrer del 2024. Les despeses en restaurants representen la majoria de les sortides de diners: 28 consums, entre els quals destaquen factures de 318, 20 euros a La Manduca de Azagra (Madrid), 204 euros a El Tigre de l’Amparo (Sevilla) o 344 al restaurant La Vieja (a Sevilla). Hi ha a més pagaments propis de vacances a les Canàries i Eivissa, a l’hotel H10 Costa Adeje Palace i l’Usuhaia Beach Hotel respectivament.
La prosperitat de Cerdán és, segons l’opinió dels investigadors de l’UCO, paral·lela a l’etapa en què Ábalos manava al ministeri de més pressupost de despesa de l’Estat. Els diners de què va poder disposar Cerdán arriben als "seus màxims entre els anys 2019 i 2023", segons l’anàlisi de les finances personals del polític que ha realitzat la Guàrdia Civil. En aquella etapa de prosperitat personal, Cerdán reflecteix un comportament típic dels perceptors de comissions en casos de corrupció. En aquella etapa de prosperitat personal, Santos Cerdán reflecteix un comportament típic dels perceptors de comissions en casos de corrupció. És la "reducció de despeses amb targeta i disposicions d’efectiu". Cerdán portava una vida solvent sense haver de tirar de visa ni acudir al caixer a partir del 2019. És l’etapa en què Ábalos és ministre, i també l’etapa en què Acciona Construcció rep adjudicacions en "els expedients objecte d’investigació".
En aquella etapa, la tardor del 2021, segons l’UCO Cerdán fins i tot va arribar a optar a la compra d’una vivenda amb plaça de garatge al carrer Santa Cruz de Marcenat de Madrid, a prop de l’àrea monumental de la caserna del Conde Duque i el palau de Liria, propietat d’una família i gestionada per les immobiliàries Active i Servitec L Inmuebles, que en els tractes es va valorar en 985.000 euros. L’operació es feia a través de la firma Servinabar i firmant Antxon Alonso, tot i que va ser Cerdán, acompanyat del seu amic, que va visitar la vivenda. Fins i tot va arribar a redactar-se un contracte d’arres en què es va fixar una entrada de 180.000 euros. Si no es va acabar de portar a terme la compra no va ser perquè Cerdán canviés d’opinió, sinó "després de retirar-se la part venedora".
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