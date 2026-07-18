Pequín qualifica d’injurioses les acusacions del líder republicà
El món "sap perfectament qui interfereix en els afers interns d’altres països", denuncia un portaveu del Govern
Adrián Foncillas
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha desencadenat una tempesta sobre les relacions bilaterals de conseqüències imprevisibles amb el trillat bola dels tripijocs xinesos en les eleccions presidencials que va perdre el 2020. La resposta xinesa ha sigut tan ràpida com rotunda: aquestes acusacions manquen de base i són difamatòries. En joc hi ha no només la treva comercial, sinó el pròxim viatge de Xi Jinping a Washington.
"Les al·legacions dels EUA són plenament inventades i només busquen denigrar la Xina", va afirmar el portaveu del Ministeri d’Exteriors, Lin Jian, en la roda de premsa diària. També va recordar la tossuda adherència de la Xina al seu principi de no ingerència en afers aliens i va remarcar el seu desinterès en les eleccions nord-americanes.
"Al contrari, la comunitat internacional veu clarament qui interfereix en afers interns d’altres països, qui viola constantment els governs, empreses i gent de tot el món i qui roba dades de ciutadans d’altres països", continua la nota de Xinhua, l’agència oficial de notícies. "Demanem als Estats Units que no utilitzi la Xina en les seves eleccions i que faci accions que beneficiïn les relacions", va respondre el portaveu quan se li va preguntar pels efectes de l’envestida de Trump.
El president va parlar ahir de l’"atac més gran a les eleccions nord-americanes de la història" agitant les revelacions del Grup de Treball de la Casa Blanca per a la Transparència. No hi ha res nou darrere d’aquest argot grandiloqüent. Es tracta de la notícia falsa sobre la ingerència xinesa en les eleccions que va perdre contra Joe Biden per set milions de vots. Tan previsible era el cabal d’embústs que les principals cadenes nord-americanes van refusar retransmetre en directe la compareixença del president. Els serveis d’intel·ligència nord-americans ja els havien desmentit i la tossuderia de Trump a ressuscitar-los evidencia una digestió pesada de la derrota.
Les preferències xineses
La seva versió de la realitat contempla la "compra il·lícita dels registres de 220 milions de votants nord-americans" i els suborns de periodistes. Darrere d’aquesta campanya, va revelar Trump, bategava el pla xinès d’arruïnar la seva reelecció perquè és "massa llest". Tampoc aquesta al·legació és dubtosa. La Xina mai relleva les seves preferències electorals, però el consens entre sinòlegs assenyala Trump com una benedicció: accelera la decadència nord-americana, arruïna les relacions amb els seus aliats i asfalta el camí per a l’auge de la Xina. La romeria de líders internacionals cap a Pequín en el primer semestre confirma la capital xinesa com a nou epicentre geopolític. Ho va passar pitjor Xina amb Biden, que va reconstruir les tradicionals aliances de Washington i va recuperar el vell llibret de la pressió comercial, diplomàtica i militar.
L’andanada de Trump és interpretada en clau domèstica i va dirigida als seus seguidors més recalcitrants. Arriba quatre mesos abans de les eleccions de mig mandat i els antecedents suggereixen que utilitzarà la carta xinesa per excusar la derrota republicana que anuncien les enquestes o per rebutjar-la. No busca arruïnar les relacions amb la Xina, reparades amb molt esforç després d’una guerra comercial de la qual va sortir derrotat, i és probable que confiï que la seva presumpta química amb Xi ho aguanti tot. No només està en joc la treva comercial, sinó el viatge de Xi als Estats Units del 24 de setembre que van acordar durant la seva recent cimera a Pequín.
Els recents atacs de Trump mesuren la paciència confuciana xinesa. Les noves regulacions per a visats anunciades ahir per Washington per a estudiants, visitants d’activitats culturals i periodistes, individualitzen el seu rival: la premsa de tot el món disfrutarà d’una estada màxima de 240 dies, mentre la xinesa no podrà estar més de tres mesos. Pequín ha exigit avui que els Estats Units retirin aquesta disposició "discriminatòria".
El discurs de Xi a Xangai davant la fira anual més rellevant d’intel·ligència artificial, tot just unes hores després de la intervenció de Trump, certificava la dinàmica hostil. No va fer falta que nomenés els Estats Units quan va criticar els que "forcen el concepte de la seguretat nacional" i "prioritzen la seva pròpia seguretat sobre les dels altres". Washington ha vetat la venda dels seus xips més avançats a la Xina per travar el seu desenvolupament de la IA. Aquest, va afirmar Xi, ha de ser "una simfonia global" i no el monopoli d’un país.
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