Eleccions municipals del 2027
El PP confirma Daniel Sirera com a candidat a Barcelona i designa els alcaldables de Lleida, Girona i Tarragona
Feijóo critica que hi hagi partits «amb decisió» al Govern que volen que perdi Espanya: «Els guanyarem»
Europa Press
El líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha defensat la seva candidatura a l’alcaldia per «treure Barcelona de la degradació i la decadència» en què, diu, l’han instal·lat els governs d’esquerres. En l’acte de presentació dels 54 candidats del PP a les capitals de província celebrat aquest dissabte a Santiago de Compostel·la, ha assegurat que la ciutat travessa una situació «marcada per la inseguretat, l’elevat preu de l’habitatge, l’augment de l’ocupació il·legal i una elevada pressió fiscal».
Sirera ha afirmat que «revertirà aquesta realitat» si és alcalde mitjançant polítiques centrades en la seguretat, a combatre l’ocupació il·legal, reduir l’incivisme i alleujar la càrrega fiscal amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat, apunta, molt millor. A més, ha mostrat la seva confiança que el PP aconsegueixi un canvi a escala municipal i nacional amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al capdavant del Govern.
Més enllà de la confirmació de Sirera com a candidat, Xavier Palau ha sigut proclamat oficialment com a alcaldable a Lleida, i ha defensat que «ha arribat el moment d’obrir una nova etapa a la ciutat amb un govern que posi Lleida per sobre dels interessos partidistes i ideològics». El seu objectiu, ha assegurat, és «fer de Lleida una ciutat segura, pròspera, orgullosa de la seva identitat i amb oportunitats». El PP ha confirmat també que el candidat a Girona serà Daniel Ruiz, mentre que a Tarragona ho serà Maria Mercè Martorell.
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