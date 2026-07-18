Apunts polítics de la setmana
El propòsit per tenir legislatura
La justícia europea avala la llei d’amnistia i obre la porta a la tornada de Puigdemont
L’UCO atribueix a Santos Cerdán la disposició oculta de més d’un quart de milió d’euros de Servinabar
May Mariño
«Defenso l’amnistia per fer de la necessitat virtut». Aquesta frase davant el comitè federal del PSOE va ser amb la qual Pedro Sánchez va justificar el canvi de rumb que donava als posicionaments que ell havia defensat, qui s’havia compromès «a portar Puigdemont i que reti comptes davant de la justícia espanyola». El PSOE es ressituava davant el desafiament sobiranista a Catalunya que anys enrere va portar tot Espanya a una crisi institucional sense precedents.
Els resultats electorals del 23J l’obligaven a pactar amb Junts per aconseguir la investidura i seguir a cara del Govern. Els de Puigdemont tenien clar que el recolzament passava per una llei d’amnistia. Una norma que abans no tenia cap encaix, ni legal ni polític, però a la qual es va desbrossar de tot dubte i va acabar aprovant-se amb urgència. L’11 de juny del 2024 ja era al BOE (ni un any després de les eleccions). Es necessitava per tirar endavant totes les altres coses.
Des de la tramitació parlamentària, al Partit Popular van posar el focus a Europa. Moviments al Congrés i Senat per, deien, omplir-se d’arguments no només polítics si no també jurídics que impedissin o, almenys frenessin, l’aplicació de l’amnistia els líders polítics.
Aquesta setmana, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la llei d’amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya respecta el dret comunitari, no perjudica els interessos financers de la Unió Europea ni tampoc contravé la legislació sobre terrorisme.
Després de la decisió el PP va posar el focus en Sánchez i que va canviar «poder per impunitat». Zero menció a Carles Puigdemont, el mateix al qual els populars ja miren amb altres ulls conscients que en el camí per portar
al Govern poden necessitar Junts. El president popular recentment va animar a «passar la pàgina del procés» oblidant les vegades que han tret milers d’espanyols al carrer contra la llei d’amnistia, que qualificaven d’«il·legal».
El PP és conscient de la necessitat de normalitzar la relació amb Junts, com demostren les contínues votacions conjuntes al Congrés del PP i Vox amb Junts, de la mateixa manera que el Govern necessita que els de Puigdemont recuperin massa electoral a Catalunya i deixin enrere la seva competència amb Aliança Catalana que el porta a postulats cada vegada més contraris a les iniciatives de l’Executiu.
El Govern demana als jutges espanyols que «apliquin» la llei als líders que van impulsar el procés d’independència «com més aviat millor». I fins i tot Óscar Puente anima Carles Puigdemont a tornar a Espanya. Recuperaria «lideratge polític». Fins i tot analitzen en el Govern que una detenció si trepitja sòl espanyol podria revitalitzar Junts davant la formació de Silvia Orriols i frenar la sagnia que detecten les enquestes.
Enquestes que també analitzen a Génova i a Ferraz. En el PP escorcollen per què continuen estancats en xifres similiars al 2023, davant els casos de corrupció que afecten el PSOE, el Govern i Pedro Sánchez. El PP no aconsegueix capitalitzar les dificultats pels quals travessen els socialistes per créixer i reduir la seva dependència de Vox. Segons l’ Enquesta Política d’ Espanya de GESOP per a Prensa Ibérica, Feijóo guanyaria amb el 29,4 % dels vots i 123-127 escons (ara en té 137), davant un PSOE situat en els 108-112 diputats ( avui en tenen 121), amb 4,9 punts menys que a les urnes del 2023. Dades que es coneixen en la setmana en què s’ha condemnat a 9 anys d’inhabilitació al germà del president, a David Sánchez; i l’Audiència de Madrid, recordant passatges de la sentència contra Iñaki Urdangarin, ha confirmat part de la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado i Begoña Gómez, dona de Sánchez, serà jutjada per dos delictes per un jurat popular. Casos pels quals l’oposició exigeixen la dimissió de Sánchez.
Amb menys publicitat i conflicte que les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció masculina de futbol de França, el Congrés va donar llum verda – sense impediment del PP – a la reforma social més gran al nostre país des que va començar el segle» com va descriure Pablo Bustinduy, a la reforma que blinda el finançament del sistema de la dependència, de manera que ara l’Administració General de l’Estat assumeix el 50% del cost. Mentre es va convalidar el reial decret llei que envia a les comunitats autònomes 6.200 milions d’euros més, entre 2026 i 2027, per a serveis i prestacions a les persones en situació de dependència i a les persones amb discapacitat, responent així, resumia el ministre de Drets Socials, a fer front «a les necessitats tant de les persones que reben cures com dels que cuiden».
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
- Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
- El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa