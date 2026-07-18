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Repressió política

Rússia inhabilita l’opositor Borís Nadezhdin per extremisme

Rússia inhabilita l’opositor Borís Nadezhdin per extremisme

Rússia inhabilita l’opositor Borís Nadezhdin per extremisme

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EFE

Moscou

La justícia russa va inhabilitar ahir com a candidat a diputat l’opositor i exaspirant presidencial, Borís Nadezhdin, que no podrà participar en les eleccions legislatives del setembre. Nadezhdin, de 63 anys, va ser declarat culpable d’extremisme i haurà de pagar una multa de 1.000 rubles (uns 13.000 dòlars) per publicar a les xarxes un enllaç amb la imatge del desaparegut líder opositor, Aleksei Navalni.

"En principi, la decisió era la que esperava. [...] Seria estrany que el jutge m’hagués absolt", va dir al sortir del tribunal. El veterà polític, que demana el final de la campanya militar a Ucraïna i que s’oposa al bloqueig d’internet, va rebre la pena més baixa contemplada pel codi administratiu rus –podria haver rebut 15 dies d’arrest–, però haurà de suspendre la seva campanya de recollida de firmes. La Comissió Electoral Central (CEC) ja li va impedir el 2024 enfrontar-se a Vladímir Putin en les eleccions presidencials, en les quals el president va ser reelegit per sis anys més de mandat.

Llavors, el motiu van ser els suposats defectes de forma en les firmes obtingudes per l’aspirant. Ara les autoritats han recorregut a Navalni, el mateix mètode que va utilitzar per excloure en els últims mesos altres candidats opositors.

"Tancar-me la boca"

"L’autèntic objectiu del que passa aquí és tancar-me la boca i impedir que em presenti a les eleccions a la Duma", va comentar divendres, en la vista judicial en un tribunal de la regió de Moscou. A més de recordar que va ser elegit diputat per primera vegada en temps de la Unió Soviètica (1990), va assegurar que els sondejos assenyalen que portava la davantera a les quatre ciutats de la regió de Moscou per les quals es presenta.

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Com a atenuant, va al·ludir als seus quatre fills i al fet que pateix del cor i té diabetis. "He patit dos infarts, soc una persona malalta [...]. Em moriré allà dins", va dir.

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