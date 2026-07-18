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Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida

La deflagració ha tingut lloc prop del Teatre de l'Escorxador i se n'investiguen les causes

Bombers i Guàrdia Urbana de Lleida a la zona on ha explotat el cotxe.

Bombers i Guàrdia Urbana de Lleida a la zona on ha explotat el cotxe. / x

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ACN

Lleida

Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit cinc persones aquest dissabte al matí. Cap a les 11 del matí s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i quatre vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu, traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova, i quatre de menys gravetat, dos d'ells amb contusions. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.

Al lloc dels fets també s'hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, el SEM i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants curiosos.

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