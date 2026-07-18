Discurs a la nació
Trump sembra dubtes sobre el sistema electoral dels EUA i assenyala la Xina
El cap de la Casa Blanca acusa el país asiàtic per la derrota a les urnes el 2020, a pocs mesos dels comicis de mig terme
Insta a endurir per llei els requisits d’identificació per votar
Abel Gilbert
Fidel al seu estil i sense presentar cap evidència sobre accions fraudulentes de pes en el passat, Donald Trump va posar en dubte la seguretat dels sistemes de votació nord-americans. El discurs a la Casa Blanca de dijous a la nit sembla marcar el to del que seran els mesos previs a les eleccions de mig mandat que, segons els sondejos, no són favorables al magnat republicà. Amb aquest rerefons, el president dels EUA va dir als nord-americans que els comicis de fa sis anys en què va ser derrotat per Joe Biden van estar "manipulats". Alhora va assenyalar la Xina.
"Els documents inclouen cinc àrees principals de preocupació. En primer lloc, revelen que, al llarg de diversos anys, començant durant el cicle electoral del 2020, la Xina va perpetrar el que es creu que és la vulneració més important de dades electorals de la història, cosa que va derivar en l’obtenció il·lícita per part de la Xina dels registres de 220 milions de votants", va dir.
Trump va assegurar que el gegant asiàtic va obtenir noms, adreces, números de telèfon, afiliacions polítiques i altres dades confidencials necessàries per promoure el frau. L’afirmació prometia una resposta de Pequín, que no va tardar a titllar les acusacions de Trump d’inventades i injurioses.
En el seu discurs, Trump va insistir: "Això és exactament el que estava passant. Aquesta pèrdua de dades planteja un malson sense precedents per a la seguretat electoral". Una manera de redoblar les seves advertències sobre la "vulnerabilitat" del vot electrònic. La Xina va ser, a més, objecte d’assenyalament per suposats intents d’estar darrere dels periodistes que han criticat el multimilionari. Va cridar l’atenció dels analistes que Trump passés per alt Rússia, els serveis de la qual en el seu moment van ser assenyalats per portar a terme accions tendents a afavorir-lo davant Biden.
En la seva esperada al·locució de mitja hora, Trump va dir també que documents desclassificats de l’Agència Central d’Intel·ligència (CIA) proven que Hugo Chávez i Nicolás Maduro van portar a terme "un complot específic per afavorir enormement el corrupte règim de Veneçuela".
L’ajust de comptes amb el passat, les eleccions del 2020, es va projectar com a amenaça sobre el present polític nord-americà. Trump ho va portar a terme sense aportar proves que els vots d’aquella contesa haguessin sigut manipulats o que el resultat electoral hagués sigut alterat. Això, va advertir, no tornarà a passar, perquè "els Estats Units estan de tornada i els està anant molt bé". No obstant, va afegir: "Encara tenim un gran desafiament que s’ha d’abordar amb urgència, perquè cap país pot ser gran sense eleccions justes i honestes". L’actual sistema electoral "està catastròficament per sota" d’aquest "estàndard" capaç d’evitar manipulacions, va recalcar.
Segons Trump, la situació mereix el seu projecte de llei d’identificació de votants "per aturar les vulnerabilitats que he esmentat". La Save America Act (la llei Salvem els Estats Units) es proposa endurir els requisits d’identificació a les urnes. La iniciativa es troba al Senat i el temps apressa. Davant les dificultats, el magnat va advertir: "Sense eleccions lliures i justes, perds el país".
Sense emissió en directe
Abans del seu missatge, programat en horari estel·lar, algunes cadenes com ABC, NBC i CNN van informar que no seria emès en directe, tot i que el programarien en plataformes d’estríming. Per Trump, va ser una prova més que els mitjans són còmplices d’"un complot" en contra seu.
"Les perilloses afirmacions electorals de Trump", va assenyalar una nota editorial de The New York Times. L’article cita Trevor Potter, un republicà i expresident de la Comissió Electoral Federal, que va comparar les afirmacions del president sobre un frau electoral el 2020 amb l’obsessió destructiva del capità Ahab per la balena blanca a Moby Dick, la novel·la de Herman Melville. "El discurs del president va ser una advertència claríssima de fins on podria arribar si el seu partit sembla estar perdent el control del Congrés al novembre". L’única manera que l’electorat pugui garantir una contesa lliure i justa, afegeix, és "sortir a votar" massivament.
"El discurs de Trump sobre el frau electoral va ser una broma de mal gust... i una amenaça", va afirmar per la seva banda The Nation. "Ni tan sols Fox News s’empassa les noves mentides de Trump, però s’utilitzaran per soscavar les eleccions de meitat de legislatura".
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