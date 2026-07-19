Detenció en aïllament
Abu Safiya, en risc de mort en una presó d’Israel
Després de la seva compareixença pública davant el jutge fa un mes, el doctor ha sigut traslladat a una presó subterrània, retingut en solitari i colpejat diàriament, segons el seu advocat. Li costa fins i tot respirar i creu que el mataran.
Mario Saavedra
La foto va fer la volta al món. El doctor palestí Hussam Abu Safiya caminava entre la runa cap a un tanc, després d’uns forts bombardejos israelians contra l’hospital Kamal Adwan que ell dirigia. Poc després seria detingut per l’Exèrcit. Era el 27 de desembre del 2024.
Des d’aleshores, Abu Safiya es manté a la presó sense càrrecs, 564 dies després. Organitzacions humanitàries alerten que està sent torturat i el seu advocat afirma que tem per la seva vida. Més de cent presos palestins han mort en presons israelianes des que va començar la guerra contra Hamàs a Gaza el 2023. En l’actualitat, Israel manté detinguts sense càrrecs almenys 55 treballadors sanitaris palestins, entre ells 14 metges, segons l’organització Metges pels Drets Humans Israel (Physicians for Human Rights Israel).
Naji Abbas és director del departament de Presos i Detinguts d’aquesta ONG israeliana. Atén EL PERIÓDICO per telèfon des de Tel Aviv per relatar la situació del doctor palestí, que s’ha convertit en tot un símbol internacional. En la seva compareixença davant el jutge el 10 de juny se’l va veure visiblement demacrat. Després, el seu calvari empitjoraria.
"A principis de juny va ser reclòs sol en una cel·la i completament incomunicat. Es va mantenir en règim d’aïllament durant tres setmanes. A finals de juny va ser traslladat a una presó subterrània", relata. Després de la seva compareixença, els funcionaris de presons es van acarnissar amb ell. "Quan el seu advocat es va reunir amb ell fa dues setmanes, va quedar commocionat perquè el doctor Abu Safiya es trobava en unes condicions extremadament dolentes. Va arribar a la visita amb senyals de violència al rostre, al coll i al cap. Amb prou feines podia parlar. Cada pocs minuts s’havia d’aturar per respirar perquè estava completament esgotat. ‘Em colpegen cada dia amb pals i martells’ li va dir al seu advocat".
Nacions Unides i organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional o les israelianes B’Tselem o Breaking the Silence consideren habitual l’ús de tortures a les presons israelianes. B’tselem afirma que les presons israelianes funcionen com una "xarxa de camps de tortura" per a presos palestins, on es fan servir de forma habitual la violència sexual, la fam deliberada i la denegació d’atenció mèdica. Mitjans internacionals com la CNN o The New York Times han publicat investigacions sobre l’ús intensiu de la tortura als centres de detenció israelians per a palestins després del començament de la guerra a Gaza. El mateix ministre de Seguretat Nacional, l’ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, s’ha vantat en públic del maltractament als presos palestins.
Israel nega que estigui sent maltractat o que corri perill. "Hussam Abu Safiya, coronel de Hamàs, es troba legalment detingut per Israel sobre la base d’informació d’intel·ligència concreta. En cap moment de la seva detenció ha mostrat cap indici de patir una afecció que posi en perill la seva vida. La seva detenció legal està sotmesa a revisions administratives periòdiques i a control judicial, inclòs el del Tribunal Suprem d’Israel, que va examinar recentment el seu cas el 10 de juny del 2026", assegura el Ministeri d’Exteriors a preguntes d’EL PERIÓDICO a través de l’Ambaixada a Madrid. "No es va trobar cap indici que recolzés les afirmacions formulades sobre el seu estat de salut. Tal com es va exposar davant del Tribunal Suprem, Abu Safiya va ser examinat per personal mèdic a la seva arribada al centre de detenció de Nitzan el 24 de juny del 2026 i en diverses ocasions posteriors. Es manté sota supervisió mèdica contínua i rep tractament d’acord amb el criteri professional del personal sanitari, sense haver mostrat en cap moment de la seva detenció indici de patir una afecció que posi en perill la seva vida".
Naji Abbas dona total credibilitat a les denúncies del doctor a través del seu advocat, especialment a la seva alerta sobre que la intenció és provocar-li la mort a la presó. "És important aclarir que el doctor Hussam ja havia denunciat anteriorment haver patit violència física. Durant aquest any i mig havia informat d’agressions, abusos i que se li havia negat tractament mèdic. Però aquesta vegada era diferent. Aquesta vegada estava convençut que estaven intentant matar-lo", afirma. La seva organització mèdica ha llançat una alerta mundial i milers de metges han firmat una petició en què reclamen el seu alliberament i que rebi atenció mèdica.
Israel no ha presentat càrrecs en contra seu aquest any i mig llarg de detenció. El manté sota l’estatus de "combatent enemic". Després de la pressió internacional, i com ha fet en ocasions anteriors davant casos especialment polèmics, han començat a publicar acusacions sobre el seu presumpte paper com a "terrorista".
Un "coronel" de Hamàs
El compte oficial de X d’Israel a Espanya va difondre aquest dilluns una foto en la qual es veu Hussam Abu Safiya amb uniforme militar. Diuen que és un "coronel" de Hamàs.
No obstant, a les Brigades Al-Qassam, el braç armat de Hamàs, no hi ha el rang de coronel. Els rangs públics són de comandant general, cap de l’Estat Major, comandant de brigada, comandant de batalló o comandant de camp.
"Durant la guerra a Gaza, [Abu Safiya] va dirigir l’hospital Kamal Adwan, al nord de la Franja, i el va utilitzar com un dels centres d’activitat terrorista de Hamàs [...] Va facilitar l’activitat terrorista de Hamàs contra les forces israelianes durant les operacions de les Forces de Defensa d’Israel a Gaza, cosa que suposava una amenaça directa per a la seguretat nacional d’Israel".
La foto, del 2016, mostra una cerimònia dels Serveis Mèdics Militars del Govern palestí. "Això no és un uniforme de Hamàs i ell no és un ‘operatiu’ ni un ‘coronel’. És un uniforme de seguretat nacional que inclou el cos mèdic i el personal de primers auxilis, totalment separat de l’ala militar", explica a X Etan Nechin, periodista del diari israelià Haaretz.
L’uniforme d’Abu Safiya només indica, segons aquest periodista, que treballa per a aquest organisme, els serveis mèdics militars, i en cap cas demostra que pertanyi a Hamàs. Israel no ha presentat públicament més indicis que aquesta foto.
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