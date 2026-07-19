Indústria. Premis
CaixaBank brilla en els premis Euromoney 2026 i consolida el lideratge
El sector financer ja té el seu veredicte anual i les notícies no poden ser millors per a CaixaBank
Alberto Zamora
En una gala que defineix els estàndards globals de la indústria, la britànica Euromoney ha atorgat tres dels seus guardons més cobejats a l’entitat: Millor Banc a Espanya, líder indiscutible en la categoria de Particulars i referent en Responsabilitat Corporativa. Aquest triple reconeixement valida amb força un model de negoci que ha sabut fusionar el múscul comercial amb el valor social i la inclusió financera. És la recompensa a una manera de fer banca en què la rendibilitat i l’impacte positiu caminen de la mà.
No estem davant un èxit improvisat. Les xifres i la constància parlen per si soles: el banc encadena sis anys consecutius a dalt de tot del podi nacional i consolida la seva hegemonia en el segment ‘retail’ per segon any seguit. Per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, aquests reconeixements "avalen la confiança dels nostres clients, la fortalesa del nostre model de banca i el compromís de tots els professionals de CaixaBank amb una banca pròxima, responsable i orientada al servei".
Així mateix, aquesta distinció també "és un estímul per continuar generant valor econòmic i social de forma sostenible, amb el client sempre al centre, i de consolidar CaixaBank com a banc de referència a Espanya".
¿On rau la clau d’aquest arrelament al territori? El jurat internacional ha posat el focus en l’envejable capil·laritat comercial de l’entitat i en la seva capacitat per desplegar una banca universal. Amb més de vint milions d’usuaris a la seva cartera, l’estratègia actual marcada pel Pla Estratègic aconsegueix un equilibri complex però efectiu: accelerar la transformació digital i la sostenibilitat sense perdre mai el contacte humà ni l’atenció personalitzada en la seva xarxa física.
La influència del grup, a més, traspassa fronteres i demostra una fortalesa ibèrica indiscutible. La seva filial BPI ha sigut elegida com la millor opció per a particulars a Portugal, sumant quatre guardons totals per al grup en aquesta edició. Aquest doble èxit a la península corona un any excel·lent en què altres publicacions internacionals de la talla de Global Finance també han premiat el seu paper clau al Vell Continent.
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