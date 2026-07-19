Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

Daniel Sirera ha sigut confirmat com a candidat per a Barcelona

Daniel Sirera, confirmat com a candidat PP a Barcelona

Daniel Sirera, confirmat com a candidat PP a Barcelona / Kike Rincon / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

Barcelona

El líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, va defensar la seva candidatura a l’alcaldia per "treure Barcelona de la degradació i la decadència" en la qual, va dir, l’han instal·lat els governs d’esquerres. En l’acte de presentació dels 54 candidats del PP a les capitals de província celebrat ahir a Santiago va assegurar que la ciutat travessa una situació "marcada per la inseguretat, l’elevat preu de l’habitatge, l’augment de l’ocupació il·legal i una elevada pressió fiscal".

Sirera va afirmar que "revertirà aquesta realitat" si és alcalde mitjançant polítiques centrades en la seguretat, a combatre l’ocupació il·legal, reduir l’incivisme i alleujar la càrrega fiscal amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat, segons va apuntar, molt millor. Sobre habitatge, el seu programa contempla eliminar la reserva del 30% de vivenda protegida i impulsar la col·laboració publicoprivada, així com reduir el temps d’espera en la concessió de llicències perquè Barcelona "torni a ser una ciutat on una família jove pugui quedar-se i viure bé". A més, va mostrar la seva total confiança que el PP aconsegueixi un canvi a nivell municipal i nacional amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al capdavant del Govern.

Lleida, Girona i Tarragona

Més enllà de la confirmació de Sirera com a candidat, Xavier Palau va ser proclamat oficialment com a alcaldable a Lleida i va defensar que "ha arribat el moment d’obrir una nova etapa a la ciutat amb un govern que posi Lleida per sobre dels interessos partidistes i ideològics". El seu objectiu, va assegurar, és "fer de Lleida una ciutat segura, pròspera, orgullosa de la seva identitat i amb oportunitats".

Notícies relacionades

El PP va confirmar també que el candidat a Girona serà Daniel Ruiz, mentre que a Tarragona ho serà Maria Mercè Martorell.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents