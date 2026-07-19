Daniel Sirera ha sigut confirmat com a candidat per a Barcelona
El Periódico
El líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, va defensar la seva candidatura a l’alcaldia per "treure Barcelona de la degradació i la decadència" en la qual, va dir, l’han instal·lat els governs d’esquerres. En l’acte de presentació dels 54 candidats del PP a les capitals de província celebrat ahir a Santiago va assegurar que la ciutat travessa una situació "marcada per la inseguretat, l’elevat preu de l’habitatge, l’augment de l’ocupació il·legal i una elevada pressió fiscal".
Sirera va afirmar que "revertirà aquesta realitat" si és alcalde mitjançant polítiques centrades en la seguretat, a combatre l’ocupació il·legal, reduir l’incivisme i alleujar la càrrega fiscal amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat, segons va apuntar, molt millor. Sobre habitatge, el seu programa contempla eliminar la reserva del 30% de vivenda protegida i impulsar la col·laboració publicoprivada, així com reduir el temps d’espera en la concessió de llicències perquè Barcelona "torni a ser una ciutat on una família jove pugui quedar-se i viure bé". A més, va mostrar la seva total confiança que el PP aconsegueixi un canvi a nivell municipal i nacional amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al capdavant del Govern.
Lleida, Girona i Tarragona
Més enllà de la confirmació de Sirera com a candidat, Xavier Palau va ser proclamat oficialment com a alcaldable a Lleida i va defensar que "ha arribat el moment d’obrir una nova etapa a la ciutat amb un govern que posi Lleida per sobre dels interessos partidistes i ideològics". El seu objectiu, va assegurar, és "fer de Lleida una ciutat segura, pròspera, orgullosa de la seva identitat i amb oportunitats".
El PP va confirmar també que el candidat a Girona serà Daniel Ruiz, mentre que a Tarragona ho serà Maria Mercè Martorell.
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