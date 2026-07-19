Pròxim Orient
Els EUA llancen nous atacs contra l’Iran després de l’agressió a una base nord-americana a Jordània que ha deixat dos morts
Washington afirma que els bombardejos busquen debilitar les capacitats militars de Teheran i respondre a l’atac que va causar la mort de dos soldats nord-americans a Jordània
Europa Press
Els Estats Units han anunciat l’inici d ’una nova ronda de bombardejos contra l ’Iran per ordre del president Donald Trump, en una operació que té per objectiu reduir les capacitats de Teheran per amenaçar el tràfic marítim a l’estret d’ Ormuz i respondre a l’atac – atribuït al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (CGRI)– contra militars nord-americans a Jordània, episodi que s’ha saldat amb dues víctimes mortals.
El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha informat que els atacs aeris han començat a les 18.00 hores (hora local de la costa nord-americana) d’aquest dissabte i ha explicat que l’ofensiva busca «degradar encara més la capacitat de l’Iran per amenaçar el transport comercial a l’estret d’Ormuz" i "castigar ràpidament les forces del CGRI que van llançar atacs contra membres del servei nord-americà a Jordània".
A penes unes hores més tard, el mateix Comandament ha donat l’ofensiva d’atacs contra l’Iran d’aquesta nit – la vuitena consecutiva – per conclosa i ha assegurat que més de 50.000 uniformats nord-americans desplegats a la regió «en estat de màxima vigilància, concentrats, letals i llestos per a l’acció».
«El Comando Central dels Estats Units (CENTCOM) va completar una altra ronda d’atacs contra l’Iran el 18 de juliol a les 23.30 (hora de l’est),sota la direcció del Comandante en Cap», ha actualitzat el CENTCOM també a través d’un missatge compartit a les xarxes socials.
D’acord amb aquesta segona nota castrense, les forces nord-americanes han atacat durant la nit de dissabte instal·lacions de vigilància costanera i defensa aèria, capacitats marítimes i dipòsits de míssils i drons iranians, «continuant així el debilitament de les capacitats militars de l’Iran».
«Els recursos militars nord-americans també han atacat les forces de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que van llançar atacs contra militars nord-americans a Jordània el 17 de juliol», conclou el comunicat.
La nova ofensiva es produeix tot just un dia després que Washington completés una setena nit consecutiva d’atacs contra territori iranià, centrats en objectius militars, en el marc d’una nova escalada que ha intensificat l’enfrontament directe entre els dos països.
Les últimes hores del conflicte també han estat marcades per un augment dels atacs contra infraestructures civils, mentre les dues parts mantenen l ’intercanvi de bombardejos i continuen acusant-se mútuament d’agreujar la situació sobre el terreny.
L’anunci de Washington arriba després que dos militars nord-americans morissin i un tercer continuï desaparegut arran de l’atac iranià contra una base dels Estats Units a Jordània, un incident que l’Administració nord-americana ha presentat com un dels detonants d’aquesta nova fase de la campanya militar contra l’Iran.
Per la seva banda, les autoritats iranianes han denunciat aquest dissabte que els atacs nord-americans registrats durant les últimes senes han deixat almenys 50 morts i més de 500 ferits, un balanç la verificació independent del qual no ha sigut possible de moment.
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