Enma López, candidata en les primàries del PSOE a l’alcaldia de Madrid: "Tinc suports des de persones que eren a Podem fins a gent de Cs"
La regidora socialista va sorprendre dins del partit i fora al proposar-se a l’alcaldia
Iván Gil
La seva decisió de disputar la candidatura a l’alcaldia de Madrid en primàries va sorprendre. ¿Quan i per què va decidir fer el pas?
Fa quatre anys ja hi havia moltíssims militants que em deien que m’hi presentés. I va arribar un moment en què vaig creure que ja tocava. Fa un any vaig tenir una trobada amb Jacinda Ardern en un fòrum de dones i en què em van dir: "A tu només et brillen els ulls amb una cosa, que és l’alcaldia de Madrid». Un dia en què ja veus el calendari de primàries, reuneixes l’equip i decidim saltar.
El seu oponent, Reyes Maroto, retreu que es busqui canviar de candidatura cada quatre anys. ¿Per què no consolidar-les en comptes d’haver de començar de zero amb una candidatura menys coneguda i per construir?
Crec que no soc un canvi. Fa vuit anys que soc regidora a l’Ajuntament de Madrid. És un nou impuls. El PSOE continua sent tercera força i això també indica que potser cal un nou impuls.
Es lamenta que el PSOE continuï sent tercera força. La recolzen referents de l’ala més a l’esquerra del seu partit, com Manolo de la Rocha. ¿Creu que pot disputar millor els vots a Més Madrid?
El PSOE ha de recuperar aquesta vocació de majories com té en el Govern d’Espanya i potser no aconseguim a Madrid. Em considero molt d’esquerra, però la proposta que plantegem és de solucions reals. És una proposta de sentit comú. Tinc suports des de persones que eren a Podem fins a persones de Ciutadans que han governat amb [José Luis Martínez] Almeida. M’han escrit per privat.
Va tenir un alt percentatge d’avals telemàtics. En el seu acte de campanya es va parlar de pressions a la militància perquè no la votessin.
De l’aval telemàtic ens agrada dir-ne aval lliure perquè és d’algú que no rep cap pressió. Quan vagi a votar l’agrupació hi haurà interventors que garantiran que el procés es faci amb tota la normalitat i tranquil·litat.
¿No troba que assumeix massa riscos? Ha dit que si guanya comptaria amb Maroto en la seva candidatura.
Jo faig el pas que sento que he de fer, en el moment que ha de ser i cap a un on crec que més útil puc ser. No vull tenir un càrrec o un sou. Ja el tinc, soc funcionària. Crec en la política des del servei.
Es parla molt de candidata de l’aparell o candidat contra l’aparell. Ha rebut suports com el del secretari general del PSOE a Castella i Lleó, Carlos Martínez. ¿Nota més receptivitat en altres federacions socialistes?
Rebo moltíssim d’afecte de tots els territoris. En l’acte central de campanya hi havia gent del PSC, d’Andalusia, l’Aragó... Aquest país necessita que l’esquerra governi Madrid. És una anomalia entre les grans capitals europees.
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