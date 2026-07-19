Feijóo demana "decència" als alcaldables del PP pel "deteriorament institucional"
El PP presenta tots els seus candidats a les capitals de província espanyoles de cara als comicis locals de la primavera vinent
El dirigent popular responsabilitza el Govern d’agreujar la crisi de l’habitatge a Espanya
Mateo Garrido Triñanes
Alberto Núñez Feijóo va aprofitar ahir la presentació dels candidats del Partit Popular a les capitals de província per transmetre un missatge que va transcendir l’àmbit municipal. Des de la Cidade da Cultura de Santiago, el líder popular va demanar als seus alcaldables que afrontin les eleccions del 2027 amb "decència, servei i ambició" com a resposta al "deteriorament institucional" que, segons el seu parer, ha provocat el Govern de Pedro Sánchez. L’acte, concebut per donar el tret de sortida a la precampanya local, es va convertir en una reivindicació del projecte nacional del PP i en una crida a convertir les municipals en el primer pas cap a un canvi polític a Espanya.
Feijóo va articular la seva intervenció entorn d’aquests tres conceptes, amb una dura càrrega contra l’Executiu central. Sota la idea de la "decència", l’expresident de la Xunta va recordar que els tribunals ja han condemnat "la corrupció institucional (fiscal general de l’Estat), política (José Luis Ábalos) i familiar (David Sánchez, germà del president)" del Govern i va situar en contraposició un PP que, "després d’aprendre dels errors del passat", avui és una organització capaç de "mirar els ciutadans als ulls". "Qui vulgui un càrrec per enriquir-se no té lloc en aquest partit. Qui vingui a servir-se i no a servir no té lloc en aquest partit", va afirmar, abans de marcar distàncies amb el model de lideratge de Pedro Sánchez. "Jo no vull que digueu que soc el puto amo. Jo no soc Sánchez", va proclamar davant els aplaudiments dels assistents.
Pensar "en els veïns"
El segon eix va ser el "servei". Feijóo va reclamar als candidats populars que governin pensant "en els veïns" i no en les sigles del partit. "No vull persones pendents del partit; vull persones pendents dels veïns", va afirmar, instant-los a convertir els ajuntaments en administracions centrades a resoldre els problemes quotidians dels ciutadans.
En aquest apartat va situar l’habitatge com la principal prioritat dels pròxims anys. El president del PP va responsabilitzar el Govern d’haver agreujat la crisi residencial amb una legislació "intervencionista" que, segons va sostenir, ha reduït l’oferta i ha encarit l’accés a una llar. Davant d’això, va demanar als futurs alcaldes impulsar més sòl urbanitzable, reduir la burocràcia i agilitar la construcció de nous habitatges abans de prometre que quan arribi a la Moncloa establirà un marc normatiu que permeti als municipis utilitzar els seus romanents pressupostaris per promoure habitatge públic. A aquesta agenda va afegir la seguretat ciutadana i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies com dos grans reptes per a les administracions locals.
El tercer concepte va ser l’"ambició". Feijóo va recordar que el PP va passar de governar nou capitals de província a trenta després de les eleccions municipals del 2023 i va demanar als candidats no conformar-se amb revalidar aquests resultats. "No sortim a conservar, sortim a superar", va afirmar, reclamant disputar "cada ciutat, cada capital i cada vot" amb l’objectiu d’ampliar el mapa municipal del partit.
L’acte va tenir un marcat accent gallec. Feijóo va reivindicar els seus orígens en un llogarret com a exemple d’un partit que es construeix "de baix a dalt" i va definir Santiago, la ciutat escollida per desenvolupar l’acte, com la "capital d’Occident". Així mateix, va aprofitar el simbolisme del Camí per establir un paral·lelisme amb la campanya electoral: "Avui estem en el final del Camí, però per a nosaltres avui és el punt de partida d’Espanya".
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