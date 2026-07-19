Corts Generals
El Govern tancarà el curs parlamentari amb 70 lleis en tota la legislatura, més de la meitat decrets
L’impuls legislatiu de l’Executiu en els últims mesos deixa set normes a punt d’aprovar
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern no deixa d'esforçar-se per demostrar que la legislatura encara té recorregut i que continua comptant amb una majoria parlamentària que el sosté. En un intent de fer-ho patent, l’Executiu de Pedro Sánchez ha trepitjat l’accelerador en els últims dos mesos per millorar uns números legislatius que quedaven molt lluny de la primera legislatura de la coalició del PSOE i Unides Podem. Fruit d’aquest impuls, el Congrés donarà el vistiplau definitiu aquesta setmana a tres noves normes que elevaran la xifra de lleis aprovades en la legislatura per sobre de les 70, tot i que a prop del 60% són reials decrets.
Amb agost a la cantonada, la Cambra baixa celebrarà dijous vinent l’habitual ple extraordinari previ a les vacances en què l’Executiu sol acumular totes les coses que té pendents. La intenció inicial del Govern era carregar l’ordre del dia de normes rellevants, però algunes s’han quedat al tinter per falta d’acords amb els socis o per falta de temps per negociar. Moltes vegades, una cosa comporta l’altra i viceversa.
Tot i així, l’Executiu ha sol·licitat incloure en el debat de la setmana vinent l’aprovació de tres lleis que tornen del Senat, on el PP ha imposat la seva majoria absoluta per modificar-les a plaer: una per crear una passarel·la perquè els mutualistes puguin passar a cotitzar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social; una altra per ampliar el cribratge neonatal en el Sistema Nacional de Salut; i una tercera per transferir la titularitat de l’Autopista AP-9 a la Xunta de Galícia. Arribaran així les 33 lleis.
A més, al Senat estan pendents tres normes més de ser aprovades a la tornada d’estiu, la que prohibeix i sanciona les teràpies de conversió LGTBIQ+, la que atorga el caràcter d’agent de l’autoritat als funcionaris de presons i una última que reforma el sistema de dependència. S’hi suma que la Comissió de Treball del Congrés donarà el vistiplau a un text per millorar la quota de reserva d’ocupació a persones amb discapacitat per remetre’l al Senat i que s’està ultimant una altra iniciativa, llargament demandada per Sumar, per concedir la nacionalitat als saharahuis.
Majories dèbils
La intenció del Govern de donar la imatge que continuen treballant i que encara hi ha marge en la legislatura és clara. Només amb aquestes set lleis, que ja estan a punt de publicar-se al BOE o en la recta final de la seva tramitació, superen les sis normes que han vist la llum des del setembre i fins aquest moment, un balanç legislatiu més que escàs i que ha donat bona prova de la paràlisi en què s’ha trobat l’Executiu l’últim any i de la debilitat parlamentària sobre la qual se sosté.
En vista d’un hemicicle en què cada votació guanyada se celebra com una victòria pírrica i on una majoria li ha assenyalat a Sánchez el camí de la dimissió, la solució del Govern ha sigut recolzar-se en els reials decrets, que comporten una negociació molt més senzilla, tot i que també més riscos. Només des de començament d’any, el Consell de Ministres ha aprovat 19 reials decrets, quatre més que en tot el 2025, i ha perdut també quatre d’aquestes votacions. Dijous es debatran els dos últims, un amb ajudes davant la guerra de l’Iran i un altre sobre la jubilació anticipada del personal laboral de les Balears.
A aquest ritme de producció, i amb poques aparences que millori l’aritmètica parlamentària, el Govern superaria amb escreix el nombre de reials decrets aprovats en pràcticament qualsevol any del segle XXI, acostant-se perillosament a la trentena, una xifra que només es va assolir durant el 2020 i 2021 per la necessitat de donar una resposta ràpida a la pandèmia de Covid-19.
Temes pendents
La velocitat que ha agafat l’activitat parlamentària en aquests últims dos mesos també s’ha trobat amb diversos obstacles en forma de socis no gaire proclius a l’entesa. L’exemple clar, com els últims anys, és el rebuig del camí d’estabilitat pressupostària, que es va tombar aquesta setmana al Congrés i es tornarà a debatre dijous vinent. També s’ activarà la tramitació del projecte de llei per condonar el deute FLA a les comunitats, com a picada d’ullet cap a ERC.
Però l’Executiu també ha mirat de treure algunes reformes claus que se li han quedat al tinter, com la modificació del reglament del Congrés per regular la seva relació amb els ‘lobbies’ . Al principi semblava que el bloc de la investidura aconseguia un acord, però s’ha hagut de posar fre davant les reticències de Junts. Més difícil estan les negociacions d’una de les lleis estrelles de Sánchez, la que prohibeix l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys, en què s’han buscat uns primers acostaments, però encara molt llunyans a un acord.
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