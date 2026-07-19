Després de la sentència del TJUE
Junts veu en Puigdemont el revulsiu davant l’auge d’Aliança
Els postconvergents reivindiquen el catalanisme integrador de Jordi Pujol
Sara González
Junts és conscient que el seu futur en el nou cicle electoral que s’obre depèn, en bona mesura, de la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya, el líder indiscutit del partit. L’aval de la justícia europea a l’amnistia s’ha gestionat amb prudència, perquè, després d’haver anunciat una dotzena de vegades en els últims anys que l’expresident estaria en condicions de tornar, això no ha passat, principalment, per un Tribunal Suprem que acusen d’estar instal·lat en la "venjança".
El secretari general del partit, Jordi Turull, va mirar d’aixecar la moral dels seus quadres proclamant que Puigdemont tornarà "peti qui peti". No només va d’aconseguir que el seu líder torni a trepitjar Catalunya sense haver sigut detingut ni empresonat, sinó que la seva tornada sigui un revulsiu per remuntar el rumb del partit i frenar la fuga de vots cap a Aliança Catalana.
Els líders del procés se saben en aquests moments en mans del tribunal que al seu dia els va condemnar per sedició i malversació, però el Consell Nacional del partit, reunit ahir per valorar l’impacte de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per llaurar el camí cap a les municipals, va donar per segur que, aquesta vegada sí, estan en la recta final. "Els últims metres són els que més costen", va assegurar Turull. Però el veredicte favorable europeu, va remarcar, és una "victòria rotunda". Un triomf que, va reivindicar, és "de Junts" i no de la resta.
Va recordar, per sostenir-ho, l’allau de crítiques a la formació quan, el 30 de gener del 2024, no va votar el primer text de l’amnistia: "Vèiem quin peu calçaven alguns jutges i feia falta un text molt robust". Es van fer canvis, segons Turull, per garantir que el benefici de la norma no fos "només per a uns quants", sinó per a tots els encausats del procés, i va ser al maig que el Congrés va aprovar la llei que ara ha rebut el plàcet europeu.
Junts es va vantar que la seva aposta ha donat resultat amb una sentència, que va definir com "un gran pas per a la tornada dels exiliats". Per al partit és una necessitat en un moment en què cada vegada hi ha més enquestes que apunten que l’auge d’Aliança es produeix a costa de bona part dels seus electors. Turull va animar a "confrontar políticament" amb les formacions "extremistes" que promouen els discursos d’odi i, citant la filosofia de Jordi Pujol, va instar a recordar que Junts és un partit amb vocació d’integració.
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