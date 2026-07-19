Crisi al Bundestag
El líder conservador de Merz dimiteix per haver recorregut a un ventre de lloguer
Jens Spahn ha desencadenat un gran escàndol al ser pare per gestació subrogada tot i estar prohibit a Alemanya i pronunciar-s’hi en contra
Gemma Casadevall
El líder dels conservadors al Bundestag (Parlament alemany), Jens Spahn, ha dimitit per haver recorregut a un ventre de lloguer als EUA per convertir-se en pare. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya i, a més, topa amb el rebuig explícit de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i la seva agermanada Unió Socialcristiana de Baviera (CSU), integrants del grup conservador.
"És la decisió correcta i ineludible. La credibilitat és un puntal en política", va afirmar ahir a través d’un comunicat el canceller i president de la CDU, Friedrich Merz, que, segons mitjans alemanys, va instar personalment Spahn a deixar el càrrec.
Feia dies que l’escàndol sobre la paternitat de Spahn i el seu marit, Daniel Funke, acapara titulars. El detonant va ser la difusió a les xarxes socials d’una foto del matrimoni al costat d’un cotxet de nadó per comunicar la "feliç notícia" del naixement de Georg. Immediatament van esclatar fortes tensions entre els conservadors, especialment en delegacions de l’est del país on el setembre vinent se celebren comicis regionals.
"Doble moral"
Entre els mitjans de referència es van succeir columnes demolidores denunciant la "doble moral" del polític dretà, que en públic ratifica la il·legalitat dels ventres de lloguer, però recorre en l’àmbit privat a una pràctica només accessible a persones amb elevats nivells d’ingressos.
El matrimoni format per Spahn i Funke, el pare biològic, va buscar un ventre de lloguer als Estats Units, on va néixer Georg. La llei alemanya prohibeix des del 1990 aquest mètode, però no hi ha conseqüències legals per a qui el practica a l’estranger.
"Soc conscient que el meu anhel de ser pare no és compatible amb el càrrec polític que ocupo", admet Spahn, a la carta de dimissió. El polític, de 46 anys, ministre de Sanitat en l’última legislatura d’Angela Merkel i representant de l’ala més dretana de la CDU, s’havia pronunciat públicament en contra de la gestació subrogada. L’últim congrés de la CDU, celebrat al febrer, va ratificar una resolució en contra de legalitzar-la. És considerat una forma de violència contra la dona i d’explotació reproductiva.
Spahn ha admès que la decisió de recórrer a aquest mètode va ser difícil per a ell, però ha assegurat que Georg ha portat la felicitat a casa seva. Spahn i Funke es van casar el 2017, any en què es va aprovar el matrimoni igualitari a Alemanya, amb equiparació de drets també quant a l’adopció.
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