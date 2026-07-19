Reyes Maroto, candidata a les primàries del PSOE a Madrid: "Enma López haurà d’explicar per què defensa propostes del PP"
L’exministra dirigeix des del 2023 el Grup Socialista a l’Ajuntament de Madrid
Luis Ángel Sanz
¿Esperava fa només un mes que tindria una adversària en les primàries?
Les primàries són sempre una oportunitat perquè es presenti qualsevol candidatura. El que han aconseguit aquestes primàries és motivar la militància i això és fonamental per guanyar el 2027. En sortirem reforçats.
Ha qualificat Enma López de deslleial. ¿Sospitava que podia fer el pas i ser candidata?
Jo no en sabia res. M’han criticat per dir això; però no ho dic jo i prou, també ho diu la militància.
¿Ha sigut deslleial per presentar-se?
No. Jo crec en la democràcia interna del partit. Ho dic per les formes. Jo pràcticament me’n vaig assabentar cinc minuts abans que sortís la notícia en un mitjà de comunicació i quatre dies abans del debat sobre l’estat de la ciutat. Som amigues, som companyes i les formes importen. Però no la qualificaré perquè molts companys també li ho han dit.
¿Se sent la candidata de l’aparell?
No. La Reyes del 2026 no és la Reyes del 2023. El 2023 vaig prendre una decisió. Em vaig presentar a les primàries i el context va ser molt diferent.
La va recolzar Pedro Sánchez el 2023 i ara té el suport de la direcció nacional de Ferraz i de la direcció del PSOE-M. Molts la veuen com la candidata sanchista davant Enma López, que es presenta contra l’establishment .
L’Enma i jo defensem dos projectes que tenen les mateixes arrels. El sanchisme, amb què m’identifiquen és un valor per recuperar vots a Madrid. N’hi ha prou amb veure els resultats del 2023. En les municipals, aconseguim mobilitzar 275.000 vots i Sánchez en va activar 400.000 a les generals. Si anem a la dada objectiva, el sanchisme suma a Madrid. És un valor.
Alguns acusen López de defensar propostes del Partit Popular, com ara la densificació [construir habitatges en altura sobre edificis actuals]. ¿Què li sembla aquest plantejament?
La densificació és una proposta del PP i alguns van identificar en aquesta proposta aliances amb el PP. Alguns districtes rebutgen aquesta mesura perquè implicaria un estrès en els serveis públics. Enma López haurà d’explicar per què defensa propostes del PP que, com aquesta, són molt liberals. Jo em vaig centrar en propostes més d’esquerres.
Si guanya les primàries, ¿oferirà a López anar a la seva llista?
No ho sé. Partit a partit, com en el Mundial de futbol. El primer és guanyar i després configurar el millor equip. L’Enma és un actiu polític enorme, però tenim projectes diferents.
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