Tempesta política i judicial
Zapatero i Sánchez mantenen el diàleg malgrat la investigació fiscal
L’Executiu nega un intent de coordinar amb l’expresident l’estratègia de defensa
Mantenen la confiança en la seva innocència
Iván Gil
El Govern continua confiant en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero. "Amb el que coneixem fins ara, la nostra posició és clara i no ha canviat", apunten fonts de la Moncloa. Per això, aquestes fonts normalitzen la interlocució amb l’expresident al màxim nivell des que es va iniciar la investigació en el marc del cas Plus Ultra.
Si bé neguen una coordinació en l’estratègia de defensa i apunten que la línia de comunicació la pilota més Ferraz que Moncloa, Zapatero ha mantingut al llarg del temps una interlocució directa amb el president del Govern, Pedro Sánchez, així com amb diversos ministres socialistes, entre els quals hi ha el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, amb qui va mantenir converses mentre l’Advocacia de l’Estat decidia personar-se en el cas de les joies trobades al seu despatx.
L’advocat de Zapatero va sol·licitar a Hisenda paralitzar la investigació fiscal en contra seu al considerar-la "unilateral" i iniciada "capriciosament", a més d’afirmar que els fets investigats serien "almenys parcialment coincidents" amb els que es jutgen a l’Audiència Nacional. Des del Govern van rebaixar el xoc justificant que, quan s’investiga un delicte que afecta les arques públiques, l’Agència Tributària faci el mateix i també es personi. Bolaños va compatibilitzar aquestes accions amb el fet que en l’Executiu mantinguin la confiança en la seva presumpció d’innocència.
Zapatero ha mantingut també contactes amb la secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, segons ha pogut saber aquest diari. Més enfocades al pla personal que al de la seva defensa, relaten fonts coneixedores. El que eviten confirmar és si els hauria donat explicacions convincents respecte a les joies valorades en 1,3 milions d’euros que es van trobar en el registre del seu despatx professional. Aquests contactes es normalitzen des de la lògica que, si es manté la confiança en la seva innocència, "no hi ha cap problema a parlar amb ell".
Segons el relat transmès per fonts oficioses de l’entorn de l’expresident, les joies procedeixen d’una visita a Espanya el 2007 del rei Abdullah bin Abdulaziz, de l’Aràbia Saudita. Ni l’expresident ni la seva família les haurien taxat mai, segons sostenen, de manera que fins ara desconeixien el seu valor.
Així mateix, aquestes fonts defensen que el suposat regal per part del rei respon a un temps amb uns usos socials diferents i una cultura concreta, amb referència a l’Aràbia Saudita. Com a regals institucionals, afegeixen, haurien acabat en les seves "caixes institucionals". "És un tema molt escandalós del qual al final no sortirà res rellevant des del punt de vista penal", concloïa un dels ministres en contacte amb Zapatero.
"Respectar els seus temps"
A les files socialistes sí que senten certa incomoditat pel fet que l’expresident encara no hagi donat més explicacions públiques, com ha promès en dues ocasions. En concret, Zapatero va assegurar que donaria informació "en una setmana o deu dies" després de la seva declaració davant el jutge José Luis Calama el 17 de juny. Amb tot, el justifiquen. "Ell té ganes de parlar, però una altra cosa és que li recomani el seu advocat", apunten fonts de la direcció federal del PSOE. En el Govern demanen "respectar els seus temps" i argumenten, respecte als seus recursos o escrits davant el jutge, que "té dret a la seva legítima defensa".
A falta d’aquestes explicacions públiques, en el Govern s’acullen al comunicat distribuït a la premsa després de la seva declaració davant el jutge Calama a mitjans de juny. "El fem nostre", així argumenten que no existeixen proves en contra d’ell, almenys de moment, i que els delictes que se li imputen s’haurien de demostrar. En aquest comunicat, l’expresident va defensar la seva innocència i que anirà aclarint tots els dubtes que pugui plantejar el jutge: "No els decebré. Ens costarà més o menys temps demostrar-ho, però la veritat s’obrirà pas i tornaré la confiança a qui ara dubta".
A l’Executiu consideren, a més, que el rescat a l’aerolínia Plus Ultra pel qual se l’investiga va seguir el procediment i ja va ser revisat i posteriorment validat. Tant pel Govern com per les institucions europees i pels jutjats, per això a la Moncloa descarten tornar a obrir noves comprovacions. Si bé apel·len a la col·laboració amb la justícia, remarquen que el préstec a la companyia va respondre, com tots els altres realitzats durant la pandèmia, al marc regulador vigent, sense donar lloc a "arbitrarietat ni discrecionalitat". No obstant, fa mesos que exigeixen que s’analitzi novament tot el procés. El PP ha arribat a aprovar diverses iniciatives al Senat exigint aquest punt.
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